Diciamo le cose come stanno. Quando le Ferrovie, il 21 gennaio scorso, hanno annunciato l’addio con quattro anni di anticipo alla revisione dei carri merci qualche dubbio sul destino delle nuove Officine previste dal 2026 a Castione è balenato nella mente di chi segue da oltre un decennio lo spinoso dossier. Tanto che l’associazione Giù le mani e la Commissione del personale si erano precipitate ad affermare - per bocca del leader dello sciopero Gianni Frizzo, intervistato dal nostro quotidiano - che «il rischio concreto è che quello che perdiamo oggi poi non riusciremo a recuperarlo».

Le FFS hanno però calato l’asso nella manica e - come riferito ieri dal CdT online - hanno confermato che nel futuro stabilimento industriale ci credono eccome. Tanto che inizialmente non saranno impiegati 200-230 collaboratori come stabilito al punto sei della Dichiarazione d’intenti sottoscritta l’11 dicembre 2017 dalle parti (oltre all’ex regia federale, il Cantone e la Città di Bellinzona), bensì almeno 300 a tempo pieno. Un aumento, quindi, del 30%. A ciò si aggiungerà una sessantina di apprendisti, che farà dell’ impianto un centro di formazione all’avanguardia.

«Grosso potenziale»

La notizia è stata comunicata lunedì al Governo ed al Municipio della capitale. Il dato è scaturito nell’ambito dell’approfondimento del progetto di massima del moderno sito produttivo che le Ferrovie stanno elaborando per poi procedere, nei prossimi mesi, alla pubblicazione dei piani. «È indubbiamente una notizia positiva. Sappiamo fin dall’inizio che le nuove Officine hanno un grosso potenziale e ora si sta dimostrando tale - affermano all’unisono i consiglieri di Stato Christian Vitta e Claudio Zali -. Se si fa un investimento importante che probabilmente, alla fine, sfiorerà o persino supererà i 400 milioni di franchi (su questo aspetto torneremo più avanti; ndr.), non è certamente per realizzare un capannone vuoto. Diventerà invece un concentrato di forza lavoro, competenze e tecnologia. Sarà un polo attrattivo che rimarrà nel tempo, non è effimero. Non a caso con la Città abbiamo unito le forze e investito cifre significative (complessivamente 120 milioni; ndr.)».

Profili universitari

Per capirci: non si parlerà più solo di operai, ma di profili universitari quali elettrotecnici, polimeccanici ed ingegneri. Ricordiamo che, proprio nella dichiarazione che abbiamo citato in precedenza, per la formazione e la riqualifica del personale le FFS investiranno 8 milioni di franchi. «Le Ferrovie, confrontate alle difficoltà finanziarie legate alla pandemia, ci hanno ribadito che il progetto di Castione rimane prioritario. Lo stesso vale per il Governo. È un progetto industriale per tutto il Ticino che nel campo della mobilità andrà a creare delle competenze specifiche che potrebbero attrarre altre attività, anche private, interessate ad insediarsi in zona per sviluppare delle sinergie con le future Officine», puntualizzano Vitta e Zali.

Settimana scorsa i sindacati UNIA, SEV e Transfair hanno biasimato il fatto che gli interinali sono in crescita. Oggi corrispondono al 25% del totale, vale a dire 110 collaboratori su 430. Come Governo siete preoccupati di questa tendenza? «Se manca il lavoro le ‘promesse sono disattese’, se invece c’è troppo lavoro e si fa capo ai temporanei si parla subito di ‘precariato’. Ci sono persone che non sono mai contente...», risponde serafico il direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali.

C’è richiesta di manutenzione

A livello svizzero, non è un mistero, si assiste ad un’accresciuta richiesta di manutenzione (cfr. il box). Le FFS necessitano, insomma, di forza lavoro. «Nell’ambito della strategia nazionale concernente tutte le nostre officine i piani vengono adeguati e rivisti a dipendenza della situazione attuale e in prospettiva. Sulla base del progetto di massima riguardante lo stabilimento di Castione, che è in fase di definizione e che dovrà essere approvato da tutte le istanze interne compreso il Consiglio di amministrazione, è emerso che il bisogno di manodopera è superiore a quello che era stato pianificato più di tre anni or sono», osserva dal canto suo Roberta Cattaneo, direttrice della Regione Sud dell’ex regia. I vertici dell’azienda stanno ultimando anche il piano industriale. Ulteriori dettagli rispetto ai pochi noti finora dovrebbero essere comunicati entro metà anno.

Le spese così ripartite

L’investimento, dicevamo. Si è sempre scritto e detto che ammonterà a 360 milioni di franchi, di cui 100 messi dal Cantone e 20 dalla Città di Bellinzona. Secondo il Consiglio di Stato la cifra, a conti fatti, potrebbe essere superiore ai 400 milioni. Su questo punto la direttrice della Regione Sud Roberta Cattaneo non si esprime, in quanto per avere un’indicazione definitiva bisogna attendere il progetto di massima ed il piano industriale. Pochi mesi e sapremo, dunque. Intanto è soddisfatta ma perplessa la Commissione del personale, più che altro sulle modalità di comunicazione. E chiede inoltre garanzie sulla tipologia degli impieghi.

