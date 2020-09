Non potevano che arrivare in treno, le autorità. Alle 10.49 in punto. All'unisono. Ci mancherebbe altro. Oggi, a Camorino, si celebra la festa della ferrovia, la festa di un’opera che cambierà completamente il trasporto pubblico in Ticino e che unirà il nord al sud in modo vincolante e lungimirante. Dopo quella del 1. giugno 2016 la data del 4 settembre 2020 entrerà di diritto nelle pagine di storia svizzera. Allora era stata la galleria di base del San Gottardo, stavolta tocca a quella del Ceneri. Una cerimonia sobria, naturalmente, considerata l’emergenza sanitaria, ma non per questo meno emozionante per chi in questo manufatto ci ha creduto e per chi l’ha realizzato in dodici anni di cantiere.



Dicevamo degli ospiti-relatori, all’inizio. La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga (con un soprabito blu e un vestito lungo rosso: un omaggio al Ticino), il collega consigliere federale Ignazio Cassis ed il presidente del Governo ticinese Norman Gobbi sono giunti al portale nord, luogo della cerimonia alla quale è stato invitato un centinaio di persone, rigorosamente su rotaia. I ministri su un Giruno (il futuro fulcro del traffico a lunga percorrenza), il consigliere di Stato unitamente ai CEO di AlpTransit (Dieter Schwank) e a quello delle Ferrovie (Vincent Ducrot) comodamente seduti su un Flirt. Non a caso: dal 13 dicembre prossimo, con il cambiamento d’orario, la distanza fra Lugano, Locarno e Bellinzona si accorcerà notevolmente. Nascerà, passo dopo passo, l’agognata Città Ticino.



Noblesse oblige partiamo da Simonetta Sommaruga. La direttrice del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ha posto l’attenzione sul fatto che questa opera è la dimostrazione di cosa può fare la Svizzera quando è unita: «Il Ceneri, con il San Gottardo ed il Lötschberg, è la pietra miliare della nostra politica di trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia. Il Monte Ceneri ha diviso il Ticino, dal punto di vista geografico e sociale. Da oggi non sarà più così. E questo ci rende orgogliosi».



Il direttore del Dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis dal canto suo ha sottolineato che con il tunnel di base si «realizza una visione. È un'opera incredibile. Anzi, dirò di più: siamo quasi arroganti perché abbattiamo le montagne per dar vita alla ferrovia di pianura. Il Ticino è ora più unito, da nord a sud. Oggi diciamo sì alla Svizzera, a un cuore pulsante di arterie che si connettono al nostro Paese». La parola è infine passata al presidente del Governo. Norman Gobbi ha affermato che «la galleria cambierà la nostra identità. Il Cantone ci ha sempre creduto. Avremo la possibilità di sentirci uniti, non solo per quanto riguarda le aggregazioni dei Comuni. Cerchiamo di saper offrire il nostro meglio. Rimbocchiamoci le maniche e saliamo in carrozza verso il futuro».



Dopo i discorsi sul palco è salita l’Associazione corno delle Alpi della Svizzera italiana (ACASI) che si era già esibita, a Pollegio, in occasione della cerimonia di apertura del tunnel di base del San Gottardo. Si è chiuso il cerchio, insomma. I cornisti vantano anche un fan d’eccezione, ossia Papa Francesco: nel 2017, in piazza San Pietro a Roma, avevano meravigliato il pontefice. Chissà che da un’altra Città (quella del Vaticano), sulla sua poltrona con i lustrini dorati, non abbia benedetto, seguendo la diretta televisiva in streaming, l’opera di 15,4 chilometri.



Con l’ACASI, stavolta, ha incantato i presenti la solista Lisa Stoll. La 24.enne di Sciaffusa ha fatto sfoggio delle sue grandissime qualità con lo strumento tipico della Confederazione che ha fatto scoprire alle platee di mezzo mondo, da Londra alla Cina passando per Mosca, il Giappone e gli Stati Uniti d’America. Con questo concerto si sono volute simboleggiare, ancora, le barriere che cadono fra sud (il Ticino) e nord (la Svizzera interna) grazie appunto alla nuova trasversale ferroviaria alpina.



Alle 11.34 è transitato il primo treno

È poi seguito un altro momento decisamente simbolico, ovvero la consegna ufficiale dell’opera (in realtà già avvenuta, in termini giuridici, allo scoccare della mezzanotte di martedì) da AlpTransit alle Ferrovie. Il CEO Dieter Schwank ha ceduto il manufatto all’omologo delle FFS Vincent Ducrot, in carica dallo scorso 1. aprile dopo essere subentrato ad Andreas Meyer il quale ha guidato l’ex regia federale in un decennio di grandissimi cambiamenti. Alle 11.34, finalmente, il primo treno è transitato nel tunnel del Ceneri. Anche in questo caso si è deciso di privilegiare il concetto del nord che si avvicina al sud. Non sorprende, dunque, che la scelta sia caduta su un convoglio merci internazionale del traffico combinato delle FFS Cargo International che fa la spola tra la Germania e l’Italia. A trainarlo una locomotiva Vectron. Il tradizionale taglio del nastroha dato la stura all’aperitivo. In alto i calici. Si festeggia, a Camorino. Il Ceneri, la ferrovia, AlpTransit, il Ticino, la Svizzera. Fra i presenti, fra gli altri, il Consiglio di Stato in corpore, il primo cittadino Daniele Caverzasio, la consigliera agli Stati Marina Carobbio, i consiglieri nazionali Marco Romano, Rocco Cattaneo e Bruno Storni e l'ex ministra Laura Sadis.

Il discorso integrale della presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga

«Da piccola trascorrevo quasi sempre le mie vacanze in Ticino. Più precisamente a Bellinzona, quindi nel Sopraceneri, anche se il luogo di origine della mia famiglia è il Sottoceneri, a Lugano. Non che non mi piacesse Lugano, anzi. Ancora oggi so molto bene come arrivare al Lido! Il viaggio però sembrava non finire mai. Si oltrepassava una montagna, il Monte Ceneri, che per lungo tempo ha diviso anche molte persone qui in Ticino, non solo dal punto di vista geografico, ma anche sociale. Ora il nord e il sud si avvicinano. Invece di passare sopra la montagna, si passa attraverso la montagna. Grazie al Ceneri, ora il Ticino dispone di una rete regionale attrattiva. Per andare da Bellinzona a Lugano ci vogliono solo più 15 minuti. Meno di quanto ci metto io da casa in ufficio... D’ora in poi i pendolari in Ticino si sposteranno facilmente e comodamente, grazie a un’interessante rete regionale. La galleria del Ceneri rafforza i trasporti pubblici, e rafforza il Ticino.

Collega diverse regioni e i loro abitanti, e unisce ancora di più la Svizzera. All’inizio degli anni Novanta, il popolo svizzero ha preso una decisione coraggiosa e lungimirante. E, con l’Iniziativa delle Alpi, ha confermato ancora una volta questo principio: il traffico merci transalpino deve svolgersi sulla rotaia. Solo così possiamo proteggere un bene meraviglioso e prezioso: le nostre Alpi.

È stato questo lo spunto per una politica di trasferimento del traffico intelligente, della quale ancora oggi possiamo andare fieri. Molti Stati ci invidiano per questo. E siccome siamo anche previdenti, abbiamo già deciso misure supplementari. Il processo di trasferimento del traffico merci, infatti, non è ancora concluso. Possiamo fare di più e lo stiamo facendo. Oggi però festeggiamo. Festeggiamo il Ceneri. Insieme al Gottardo e al Lötschberg, è il fulcro del più importante corridoio ferroviario tra il Mare del Nord e il Mediterraneo. Se mi guardo intorno, in questo luogo, c’è ancora qualcosa di speciale da vedere. È stato un ticinese a farmelo notare: uno dei tanti piloni del ponte ferroviario viene chiamato «la ballerina». A prima vista, ci si chiede: ma perché? In realtà, questo pilone è un po’ più sottile degli altri e gira leggermente. Il motivo è questo: «la ballerina» è girata in modo che le future generazioni possano costruire un altro accesso al Ceneri. Intelligente, lungimirante, previdente: così vogliamo che sia la nostra politica di trasferimento del traffico. Come abbiamo fatto con AlpTransit.

Signore e signori, la galleria del Ceneri è la dimostrazione di cosa sappiamo fare insieme! Negli ultimi anni, tante persone hanno collaborato alla realizzazione dell’opera. Le ringrazio di cuore.

Due persone hanno perso la vita durante i lavori. Oggi le vogliamo ricordare, e siamo vicini ai loro familiari. In nome del Consiglio federale, ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione di questa galleria, in modo particolare i miei tre predecessori. Tutti loro hanno fatto tanto – per il Ticino, per il nostro Paese, per la popolazione e per l’ambiente.

AlpTransit è la nostra opera del secolo. Ci rende fieri e rende forte il nostro Paese. Viva il treno, viva il Ticino, viva la Svizzera!»

Il discorso integrale del consigliere federale Ignazio Cassis

«Oggi si realizza una visione. Una visione immaginata per la prima volta nel lontano 1947 da Carl Eduard Gruner, ingegnere e pianificatore del traffico di Basilea. Fu lui a disegnare il primo schizzo di una galleria di base attraverso l’imponente massiccio del San Gottardo. Si dice che ‘’chi ha delle visioni, dovrebbe andare dal medico’’. Sarà perché sono un medico... ma credo che talvolta le visioni siano salutari. Dello stesso avviso doveva essere il Consiglio federale quando, nel 1989, confermò la visione di Gruner; anzi, la ampliò ulteriormente, adottando il progetto che comprendeva le gallerie di base attraverso il Gottardo, il Lötschberg e il Ceneri. Oggi festeggiamo l’ultimo tassello di quest’opera visionaria: il Ceneri, appunto. Permettetemi di dire che sfioriamo quasi l’arroganza: questi svizzeri, questo mix di culture diverse radunate attorno alle Alpi, hanno persino l’ambizione di abbattere le montagne. Di realizzare una ferrovia di pianura attraverso il massiccio alpino! Il premio Nobel Carl Spitteler scrisse una volta che ‘’se le Alpi avessero dovuto inventarle gli svizzeri, le avrebbero fatte molto più piccole’’. Si riferiva all’approccio tipicamente elvetico di “riportare a misura” ciò che sembra essere esagerato. E siccome le Alpi non le abbiamo inventate noi, non ci resta altro da fare che osare!

AlpTransit rappresenta un importante collante per il nostro Paese: così come il Gottardo ha unito la Svizzera, il Ceneri unisce il Ticino. Il tunnel del Ceneri ci avvicinerà gli uni agli altri: dal regno di Borradori a quello di Branda – o di Rabadan, quando il virus ce lo permetterà – il passo sarà breve. La concorrenza tra il lago di Lugano e quello di Locarno potrebbe acuirsi. E basterà saltare sul treno per sfrecciare tra Estival e Festival. Contemporaneamente AlpTransit ci attira un po’ di più verso il Nord delle Alpi. Questo va e vieni tra Sud e Nord, che per anni ho vissuto come parlamentare e oggi continuo a vivere come consigliere federale, è l’essenza stessa della nostra identità. Cultura, lingua, umore, mode: le diversità tra noi e i nostri compatrioti sono tante. A fare da collante svizzero sono le istituzioni: il federalismo, la democrazia diretta, lo spirito di milizia, la neutralità, la modestia e, tra le pieghe di questa, uno spirito innovativo - talvolta perfino visionario - dovuto forse alle asperità del territorio.

Questa “svizzeritudine” viaggia sui binari della ferrovia. È stata la ferrovia a portare in Ticino l’industria, il turismo, e un po’ di ricchezza. È stata la ferrovia a renderci pienamente partecipi - nel 1882 - del giovane Stato federale, allora appena quarantenne. Poi è venuta la strada, il tunnel autostradale e anche – ahimé – le code e gli incidenti. Il popolo svizzero però non si è fermato. Nel 2016 ha votato, in nome della sicurezza e del legame prezioso tra la Svizzera italiana e il resto del Paese, la realizzazione di una nuova canna autostradale. E ben prima, nel 1992 e nel 1998, ha avallato un investimento plurimiliardario per rendere possibile il trasferimento delle merci dalla gomma alla rotaia. Non possiamo dimenticare che c’è chi ha pagato un duro prezzo per questo progresso. Sul cantiere ferroviario di fine Ottocento ci furono tante vittime. Alcune – molte di meno ma non per questo meno tragiche – ci sono state anche sul cantiere di AlpTransit. Oggi il nostro pensiero va a queste persone. Come ogni cambiamento, inoltre, questi cantieri hanno portato con sé anche dei timori. In Ticino la ferrovia venne subito accolta con entusiasmo. Nel Canton Uri invece ci fu chi accolse il primo treno con la banda nera al braccio: si volle così simbolizzare la morte dell’economia legata al trasporto a dorso d’asino delle merci sul passo.

La Svizzera è nata e cresciuta sfruttando la sua posizione geografica: nel cuore delle Alpi, al centro dell’Europa. Su una via di transito tanto rocciosa quanto fondamentale, al crocevia delle diverse culture europee, tra Sud e Nord. Con quest’opera futuristica sottolineiamo la nostra appartenenza al continente europeo, ieri come oggi un bacino fondamentale per il nostro benessere. La Svizzera si è plasmata nel continuo confrontarsi con l’Europa, con i suoi Stati e con l’Unione europea che oggi ne raduna la maggioranza. Da 7 secoli, tra alti e bassi, cerchiamo soluzioni pragmatiche che rinsaldino la nostra identità pur mantenendo quell’apertura che è necessaria per il nostro successo, per la nostra ricchezza economica ma anche culturale e scientifica, per la nostra forza innovatrice. Il mio auspicio è che questo ultimo tassello della linea veloce che attraversa le Alpi rafforzi questa consapevolezza, questo confronto con il continente che ci circonda, un confronto regolato oggi in modo stabile dagli accordi bilaterali con l’Unione europea. Oggi diciamo sì alla Svizzera! Sì a un cuore pulsante di arterie che ci connettono al nostro continente. Senza paura e fieri della nostra identità! Grazie per l’attenzione!»



Il discorso integrale del presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi

«Festeggiamo l’apertura della galleria di base del Ceneri come ultimo tassello - per ora - della ferrovia di pianura AlpTransit. Per il Ticino si tratta di un momento storico. Già nel 2016 abbiamo celebrato un’altra grande opera per la Svizzera e per tutta l’Europa. Allora si trattava dell’apertura della galleria di base del San Gottardo. Il Ceneri servirà soprattutto per il traffico interno ticinese, per collegare in modo rapido e sostenibile i tre poli di Lugano, Locarno e Bellinzona. Anche le regioni più a sud e a nord del Cantone saranno meglio servite dall’offerta di trasporto pubblico. Penso in particolare a Mendrisio e Chiasso e anche alla Leventina, la mia terra d’origine e di residenza, che ha dovuto subire per quasi un ventennio i grossi cantieri di Bodio e Faido durante la costruzione del San Gottardo.

Grazie alla galleria del Ceneri il traffico sarà meno congestionato sulle nostre strade e anche l’ambiente ne risentirà favorevolmente. Raggiungere Bellinzona, Lugano e Locarno in una sola mezz’ora non sarà più un miraggio, ma realtà! L’offerta che sarà disponibile dal 5 aprile 2021 nella sua completezza permetterà ai ticinesi di muoversi in modo più agevole e veloce all’interno del nostro territorio.

Correva l’anno 1989 quando il Consiglio federale decise che il tunnel del Ceneri fosse il completamento naturale della linea di pianura. Il Ticino ha però tremato non poco quando nel 2003 all’interno del Parlamento federale si prospettava un posticipo dell’investimento per motivi di risparmio. I miei colleghi di Governo di quei tempi si sono alquanto prodigati affinché a livello federale la costruzione della galleria del Ceneri non fosse percepita come un capriccio ticinese, bensì come una tappa indispensabile della realizzazione di Alptransit” (citazione di Marco Borradori). Il Cantone ci ha sempre creduto e a tutti i livelli. E lo sta dimostrando anche oggi, investendo 100 milioni di franchi all’anno per il trasporto pubblico. La galleria del Ceneri cambierà forse anche la nostra identità di Ticinesi. Grazie agli spostamenti rapidi all’interno del nostro Cantone, il Ticino diventerà una grande città con “quartieri” importanti nel Sopra- e Sottoceneri e fungerà da polo intermedio fra nord (la Zurich Greater Area) e sud (con l’area metropolitana lombarda). Il Ticino dovrà quindi scoprire una sua nuova identità, fatta di orgoglio e volontà di crescita, ma anche di autodeterminazione a presentarsi come una zona forte, compatta e di alto interesse economico, culturale e formativo per il resto della Svizzera. Le collaborazioni in molti campi, anche a livello di Università e ricerca, sono già in atto.

Se a livello istituzionale e politico il trend di aggregare i comuni sono una realtà da anni, ora, anche grazie a questa infrastruttura tecnica, avremo la possibilità di sentirci tutti ancora più fortemente uniti e Ticinesi. Durante la pandemia di COVID-19 abbiamo avuto la possibilità di dimostrarlo. Il Cantone - di fatto - è stato compatto e solidale come non mai in tempi recenti. Sfruttiamo questo spirito che ha contraddistinto il periodo di difficoltà quale chance per posizionarci nei confronti della Svizzera e mettiamoci in rete, offrendo il meglio che questo Cantone ha da offrire.

Rimbocchiamoci le maniche e saliamo in carrozza verso il futuro Ticino».

