«È una questione di etica politica. E pertanto non possiamo non essere preoccupati». Giuseppe «Pino» Sergi, consigliere comunale a Bellinzona e coordinatore del Movimento per il socialismo, è un politico che va sempre dritto al nocciolo del problema. Che nella fattispecie, a suo avviso, è quello che si sta creando attorno al destino del comparto occupato da fine Ottocento dalle Officine FFS. Un’area di quasi 120.000 metri quadrati destinata a diventare - entro 25-35 anni - il fiore all’occhiello della Turrita.

A far storcere il naso al nostro interlocutore (e alle granconsigliere di Più Donne Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini che martedì hanno interpellato il Governo) è la possibile cessione di parte dei terreni di proprietà delle stesse Ferrovie alla Città ed al Cantone, come anticipato...