Quando, alle urne, il 18 ottobre 2015, la popolazione dei quattro Comuni disse no alla nascita della nuova Bellinzona praticamente tutti – politici e giornalisti, forse anche gli stessi cittadini contrari al matrimonio allargato – si chiesero: ce la faranno da soli? Ebbene, a distanza di quasi cinque anni la risposta è sì. Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant’Antonino se la stanno cavando più che egregiamente. Forse anche più della Città, la quale sta vivendo un annus horribilis per le note vicende dei decessi in casa anziani a Sementina legati al coronavirus e dei sorpassi di spesa in tre opere comunali. Come se non bastasse, in alcuni quartieri si sono sollevate critiche all’indirizzo del Municipio della capitale su temi come la mobilità, il traffico e la manutenzione delle strade. Nelle...