Dopo oltre un secolo a Bellinzona il fiume cambia volto. Se cent’anni fa era stato fatto di tutto per incanalarlo, arginarlo proprio nel senso letterale, ora lo si fa «esondare», ma in maniera controllata. Non dobbiamo temere nessuna inondazione, anzi. Si tratta del progetto per un parco fluviale denominato «Saleggi-Boschetti», dal nome delle due aree, tra Bellinzona sud e Gudo, che saranno al centro dei principali interventi, nei prossimi anni. Con un investimento che potrebbe toccare gli 80 milioni di franchi, in buona parte coperti da Berna. La prima tappa è avanzata velocemente nel corso dell’estate, e con l’aiuto degli escavatori ha visto la creazione di nuove insenature in tre punti: all’altezza del bagno pubblico (da dove sono partiti gli «esperimenti»), in zona Liceo-Commercio e infine...