Ecco come raggiungere un paesaggio fiabesco senza faticare

Anche quest’anno, con l’entrata in servizio del nuovo orario, è possibile raggiungere il Centro di sci nordico di Campra e il Campra Alpine Lodge & Spa con il trasporto pubblico durante il periodo invernale (fino al 28 marzo 2021) nel fine-settimana e nei giorni festivi con partenza da Olivone. Verranno garantiti quattro collegamenti giornalieri andata e ritorno (mattina e pomeriggio) per permettere agli indigeni e ai turisti di raggiungere in sicurezza questa bellissima zona dell’Alta Valle di Blenio, dove è presente un centro di rilevanza nazionale per la pratica dello sci nordico con oltre 30 chilometri di piste e molte altre attività da svolgere sulla neve (escursioni, ciaspolate, e così via). Il tutto in un paesaggio unico e e nel rispetto delle attuali normative legate all’emergenza sanitaria.