Immaginate 60 campi di calcio uno accanto all’altro. Ecco, sono queste le dimensioni della Zona per attività lavorative (Zal) di Cadenazzo. Oltre 435.000 metri quadrati oggetto della variante di Piano regolatore che verrà messa in pubblicazione dal 1. al 30 novembre. Il CdT ha spulciato in anteprima le cento pagine e, in particolare, l’esame preliminare del Dipartimento del territorio (Dt). Dai preposti uffici cantonali è giunto il via libera con, però, la richiesta di alcuni adeguamenti per quanto riguarda degli aspetti puntuali. Niente di clamoroso, va detto. Il Cantone infatti «valuta positivamente» la riqualifica dell’area dove si insedierà, tra l’altro, un centro logistico per la gestione integrata di materiali inerti.

Il 50% del territorio edificato

Da sei anni è entrata in vigore la zona...