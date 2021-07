SOTTO LA LENTE

Ambrì, la futura pista dell’HCAP sarà priva (almeno inizialmente) del dodecaedro tanto caro all’architetto Mario Botta - Ma non è tutto: è in pubblicazione fino al 28 agosto la variante riduttiva in fase esecutiva chiesta da Cantone e Comune - In caso di opposizioni slitterebbe il debutto previsto l’11 settembre? «Non siamo preoccupati: è una formalità» - GUARDA LA GALLERY