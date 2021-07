Il nucleo di Preonzo, quartiere di Bellinzona, è stupendo. E, aspetto non di poco conto, è pure baciato dal sole. Tanto che la via sulla quale focalizziamo oggi l’attenzione si chiama la Carèe dal Sóu, ovvero la carrale del sole, in rigoroso dialetto del paese della periferia nord della Città. Si trova a due passi dalla rinnovata piazza del villaggio e conduce, come detto, al «cuore» vero e proprio del villaggio. Un «cuore» a forma di zoccolo di cavallo contraddistinto da numerose abitazioni fra le quali non poteva certamente mancare la Ca’ dal Sóu, bella e particolare anch’essa.

In queste giornate finalmente estive, insomma, sarà la dimora più baciata dai raggi del distretto? Chi può dirlo. Di sicuro, ribadiamo, si inserisce in un nucleo che non lascia indifferenti. Preonzo è un «paese mondo», afferma lo scrittore Giorgio Genetelli, che lì ci è nato e cresciuto e vi trae ispirazione. Così come nei suoi libri, il dialetto è presente pure nello stradario del quartiere della Turrita. La «via del sole» è infatti attorniata dalla Carèe da Mézz, da la Careréte e da la Carèe do Bòrgno, solo per fare qualche esempio. Una forte identità preonzese, ora diventata bellinzonese.