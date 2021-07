Prima o poi bisognerà ringraziare l’agente segreto più famoso al mondo. Quel James Bond che sul grande schermo ha «licenza d’uccidere», ma che quando sceglie le locations dei film ha il merito di far vivere il turismo dei luoghi sui quali punta gli occhi. Lo sanno benissimo in Valle Verzasca, la cui diga di Contra alta 220 metri ha fatto il giro del mondo nel 1995 grazie alle riprese di GoldenEye, il diciassettesimo episodio della saga culto in cui l’attore Pierce Brosnan (o, meglio, lo stuntman che interpretava 007 in quella scena) si lancia nel vuoto nella sequenza iniziale. Pochi secondi ma che sono valsi oro a livello promozionale, sdoganando l’opera costruita negli anni Sessanta oggi molto in voga per la pratica del bungee jumping.

La «grande fuga» in Ticino

Nelle scorse settimane non vi...