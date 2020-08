Ecco il municipale che ha atteso quasi due anni per entrare in carica

Le elezioni per il quadriennio 2019-2022 si erano tenute il 28 ottobre 2018. L’uscente Guido Schenini, non riconfermato, inoltra subito ricorso e chiede un nuovo conteggio. Ciò che avviene l’11 dicembre. A fine marzo altro colpo di scena: il sindaco Alessandro Manzoni (Rorè Viva) dà le dimissioni. Il suo posto nell’Esecutivo viene preso proprio da Schenini, il quale dopo quattro mesi diventa sindaco. Nel maggio di quest’anno il Tribunale federale accoglie tuttavia il ricorso del Partito liberale democratico e di Ivano Boldini. Quest’ultimo, come detto, è infine entrato in carica negli scorsi giorni. La coalizione PLD-Rorè Etica può dunque vantare ora tre seggi, contro i due di Rorè Viva. Come avevano deciso i cittadini nell’autunno 2018.