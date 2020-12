In un giorno storico per il Ticino con la messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri in concomitanza con il cambiamento d’orario intermedio, c’è spazio anche per il passato. Alle 9.18 di oggi, sul binario 6 della stazione FFS di Bellinzona, è arrivato il treno turistico della Schweizerische Südostbahn che come noto gestisce la vecchia linea del San Gottardo. Ad attendere il convoglio, per una breve cerimonia, c’erano il sindaco della capitale Mario Branda ed il direttore dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR) Juri Clericetti. Negli ultimi mesi l’OTR ha fatto un lavoro notevole per lo sviluppo e la commercializzazione online della linea ferroviaria di montagna sul piano turistico, con l’obiettivo di valorizzare maggiormente gli attrattori e le strutture presenti sul territorio. In particolare si spera di ridare l’importanza che meritano alle valli Riviera e Leventina «tagliate fuori» dal moderno tunnel di base del San Gottardo.