Il risanamento della stazione FFS di Biasca prosegue e ha già dato diversi frutti. In attesa della ristrutturazione completa, prevista entro la fine dell’anno, dallo scorso 31 luglio sono attivi il nuovo infopoint Biasca e Riviera così come un negozio «avec», aperto 7 giorni su 7. Il cantiere era stato aperto nel giugno 2019 e si concluderà presumibilmente entro il dicembre di quest’anno, per un investimento complessivo di 4,3 milioni di franchi, spiegano le FFS in un comunicato. Alcune importanti tappe sono però già state completate.