Per un destino beffardo ci sono buone probabilità che il 2021 di Bellinzona si apra così com’è finito il 2020. Ossia con tre parole che i cittadini hanno ripetutamente sentito pronunciare: sorpassi di spesa. La Turrita si è appena lasciata alle spalle mesi di polemiche per la nota vicenda, ma potrebbe non essere ancora stata scritta la parola fine. Tutto dipende da cosa decideranno di fare la Lega dei ticinesi e l’Unione democratica di centro, intenzionate a lanciare il referendum contro il via libera del Legislativo (prima di Natale) ai crediti suppletori per complessivi 2,8 milioni di franchi per l’ammodernamento dello stadio Comunale con relativa pista di atletica e per la realizzazione del Policentro della Morobbia di Pianezzo. Non solo. Non è inoltre da escludere il ricorso al Consiglio...