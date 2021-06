Tutto pronto... per la ripartenza del «salotto buono» della Turrita. Domani, mercoledì 2 giugno, il centro storico di Bellinzona si veste a festa grazie agli eventi promossi dalla locale Società dei commercianti (SCB) e dall’associazione MeTeOra con l’obiettivo di simboleggiare il ritorno alla normalità dopo oltre un anno profondamente segnato dalla pandemia. Come ci aveva spiegato il 28 maggio la presidente della SCB Claudia Pagliari, l’appuntamento è triplo. Dalla mattina cittadini e turisti potranno farsi un giro al mercato che al mercoledì ormai tradizionalmente anima la parte bassa del viale Stazione. Dalle 14, in piazza Buffi, spazio inoltre al Mercalibro per un’edizione serale che si protrarrà fino alle 21. Come sempre si potranno trovare volumi di seconda mano per tutti i gusti e per tutte le età. Parallelamente, dall’ora dell’aperitivo indicativamente, andrà in scena «Belli di sera»: con bar, ristoranti e negozi aperti. Un’occasione per la popolazione di ritrovarsi nel rispetto del distanziamento sociale.