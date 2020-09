Che volto avrà Bellinzona nel 2040? Alla classica domanda da un milione una risposta potremmo fornirla anche noi, considerando i progetti strategici che vedranno la luce nei prossimi anni. Ma non sarebbe sicuramente esaustiva e soprattutto approfondita come quella che hanno partorito i tre gruppi interdisciplinari che hanno partecipato al mandato di studio in parallelo per l’elaborazione del Programma d’azione comunale (PAC). Si tratta del documento che fornirà le linee direttrici della pianificazione territoriale dei prossimi due decenni. I dettagli verranno svelati nei prossimi giorni; in particolare nella sala patriziale a Palazzo civico verrà allestita la mostra dei lavori (dal 29 settembre al 14 ottobre: visitabile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 ed il sabato dalle 10 alle 13),...