Fabio Käppeli per il PLR, Lisa Boscolo per l’Unità di Sinistra ed ora Pietro Ghisletta per il PPD. Tutti e tre del 1995. La corsa al Municipio di Bellinzona è (anche) giovane, in questa tornata elettorale che sfocerà domenica 5 aprile nel rinnovo delle istituzioni cittadine. In attesa, ovviamente, di conoscere le liste di Lega-UDC, Verdi-Forum Alternativo e del Movimento per il socialismo.

Ai nomi dei primi due candidati già resi noti prima di Natale, si aggiunge ora quello di Ghisletta. Cresciuto nel quartiere di Camorino, è nato un giorno prima delle elezioni (chissà, magari potrebbe aspettare 24 ore per farsi il regalo...) ed è professionalmente attivo per la Siemens come tecnico del servizio di assistenza. È attivo in politica dal 2015: lo scorso aprile si è candidato al Gran Consiglio, mentre nel 2017 era in lista per il Legislativo della Turrita (terzo subentrante); attualmente ricopre la carica di membro dell’Ufficio presidenziale del distretto PPD di Bellinzona e del comitato di Generazione Giovani. Il suo impegno per la cosa pubblica lo vede inoltre impegnato, dal 2016, quale presidente del Patriziato di Camorino e membro attivo di diverse società della regione.

Il suo nome va ad aggiungersi a quelli sicuri del municipale uscente Giorgio Soldini e dell’attuale consigliere comunale Claudio Cattori (già in corsa tre anni or sono). Per il resto le bocche restano cucite: dovrebbero scendere in campo almeno 2 donne; la lista dovrebbe venire svelata settimana prossima, mentre l’assemblea è in programma lunedì 20 gennaio. Di sicuro non figurerà il capogruppo in Legislativo Paolo Locatelli.

