È pronta la lista rosso-verde di Arbedo-Castione. Consegnata stamattina, per il Municipio vede ripresentarsi l’uscente Gabriele Del Don, in carica da 20 anni, insieme a Livio Cortesi, Fabrizio Marchesi e Romana Maretti Bordoli (consiglieri comunali uscenti), Guido Maspoli (Indipendenti per l’ambiente) e la giovane Myriam Meyer. Per il Legislativo, oltre ai citati candidati all’Esecutivo, ci saranno Vincent Carrara, Francesca Gisimondo, Anne Herold Bonardi, Seyed Ali Hosseini (Verde), Lombardo Paola, Ezio Montedoro, Guido Ongaro (uscente), Joëlle Piccinelli e Maurizio Spadari.