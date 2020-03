Ora si fa sul serio. Nelle case è giunto (o arriverà in tempi brevissimi) il materiale di voto per corrispondenza in vista delle elezioni del 5 aprile. Ecco, brevemente, la posta in gioco nei Comuni del Bellinzonese e valli, in rigoroso ordine alfabetico.

ACQUAROSSA

Quando i giochi sembravano fatti per il rinnovo tacito del Municipio, di mezzo ci si è messa la coalizione Lega-UDC che con la candidatura di Noel Del Siro ha costretto le altre formazioni politiche a presentare liste complete per l’elezione del 5 aprile. Della compagine uscente si ripresentano il sindaco Odis Barbara de Leoni (PLR), il suo collega di partito Massimo Ghisla ed Eliane Jemini del Gruppo Sinistra, Indipendenti e Verdi. Non si candidano invece per un ulteriore mandato il vicesindaco Riccardo Bozzini (PPD) e Maurizio De Lumé (PPD).

AIROLO

Grossi cambiamenti in vista ad Airolo, che si presenta alle elezioni comunali orfano del sindaco popolare democratico Franco Pedrini, che lascia dopo tre legislature, ma anche del vicesindaco PLR Marco Hürlimann, e di altri due municipali, Luca Filippi (PPD) e Barbara Pervangher (Arianova-Indipendenti-Lega-PS-UDC). L’unico uscente in lista è Gianni Gada-Barenco (PLR). Nasce intanto la lista civica «Airolo 2020-2050» che ha, fra i due candidati, l’architetto Francesca Pedrina. Il PPD nel 2016 era al 37,6% delle schede, il PLR al 24,8%.

ARBEDO-CASTIONE

Nel 2016 il PLR aveva ottenuto 4 municipali su 7 (i quali si ripresentano, compreso il sindaco Luigi Decarli), pari al 38,2% delle schede. Una poltrona a testa era andata a PS (14,1%), PPD (11,6%) e Lega (10,5%). Rispetto alla chiamata alle urne di quattro anni or sono, quest’anno vi sono tre novità. La prima è che non saranno elezioni tacite; i presidenti di partito ne hanno discusso ma l’ipotesi è poi naufragata.

Secondariamente i socialisti corrono con i Verdi: l’obiettivo è quello di riprendesi il secondo seggio perso al termine della legislatura 2004-2008. A scapito dei liberali radicali, in leggerissima pressoché impercettibile flessione sia alle Cantonali sia alle Federali? In terzo luogo va segnalata la spaccatura a destra. L’uscente leghista Claudio Menghetti, in carica dal 2016, ha lasciato il movimento di via Monte Boglia per fondare i Nuovi organizzati indipendenti. Lega-UDC puntano per contro sul giovane Mattia Melera. E il PPD? Roberto Ferretti ha lasciato dopo appena un quadriennio; dovrebbe succedergli Mario Genini, già nell’Esecutivo fino al 2016.

BEDRETTO

Elezioni tacite. I tre nuovi membri del Municipio... sono quelli attuali. Vale a dire il sindaco Ignazio Leonardi (in carica dal 2016, ex segretario comunale), Mattia Forni (vicesindaco uscente) ed Elio Triulzi.

BELLINZONA

Per l’elezione del Municipio sono in corsa sei liste (per complessivi 42 candidati). Dei sette uscenti, se ne ripresentano cinque: il sindaco socialista Mario Branda, i colleghi PLR Simone Gianini e Christian Paglia, il PPD Giorgio Soldini e il leghista Mauro Minotti. Al di là di conoscere il nome dei due nuovi membri dell’Esecutivo la tornata elettorale suscita interesse per la decisione dei Verdi di correre da soli assieme al Forum Alternativo e agli Indipendenti. Gli ecologisti ambiscono a Palazzo civico (sarebbe un risultato storico) e potrebbero mettere a rischio il secondo scranno socialista.

I popolari democratici dovrebbero conservare il loro, dal canto suo la destra vuole raddoppiare: Lega-UDC desiderano affiancare a Minotti un altro esponente (l’ex sindaco Brenno Martignoni Polti?). Passiamo ora al PLR, partito di maggioranza relativa. Sebbene sia alle Cantonali sia alle Federali vi è stata una flessione, a meno di cataclismi i liberali radicali dovrebbero riuscire a difendere le loro tre poltrone. E non sfidare Mario Branda (in carica dal 2012) per quella di sindaco, tentando il colpaccio nel 2024 quando l’attuale primus inter pares della capitale dovrebbe farsi da parte.

Una nota a parte merita infine il Movimento per il socialismo. Forte delle battaglie condotte in questa prima storica legislatura post-aggregazione, l’MPS corre per il Municipio come nel 2017 per garantirsi quella visibilità necessaria... per cercare di rafforzare le posizioni in seno al Legislativo.

Il Legislativo, appunto. Alle sei liste di cui sopra si aggiunge la novità della lista civica «Liberi» fondata dagli attuali consiglieri comunali leghisti Giulio Deraita e Luigi Calanca. Con loro corre, tra l’altro, l’ex granconsigliera Patrizia Ramsauer. I candidati in corsa sono 269; 145 risiedono nei 12 quartieri.

BIASCA

Alleati lo scorso autunno per le elezioni federali, a Biasca il prossimo 5 aprile Partito liberale radicale e Partito popolare democratico si daranno battaglia per affermarsi quale prima forza politica del Comune. Primato che in questa legislatura che volge al termine è detenuto dal PLR. Nel 2016 ottenne infatti 616 schede (26,4%), ovvero 25 in più delle 591 (25,3%) dei «rivali» popolari democratici conquistando tre seggi in Municipio e assicurandosi la poltrona di sindaco con Loris Galbusera, risultato il più votato con 1.407 preferenze. Dietro di lui si piazzò Omar Bernasconi, che forte della carica di vicesindaco, si ripresenta quest’anno insieme all’altro municipale uscente del PPD Roberto Cefis e a Paola Agustoni, Mattia Biava, Dante Caprara, Christian Imperatori e Lorenza Rodoni Imelli. Sette candidati con i quali gli azzurri, come detto, intendono andare alla conquista di tre seggi in Municipio e, perché, fare un pensierino anche alla poltrona di sindaco.

Poltrona che i liberali radicali vogliono invece tenere ben stretta così come i tre seggi conquistati nella passata tornata elettorale. E questo malgrado l’assenza sulla lista dell’uscente Omar Terraneo, che per ragioni familiari e professionali ha deciso di non più sollecitare un ulteriore mandato in seno all’Esecutivo comunale preferendo concentrarsi sul suo impegno di deputato al Gran Consiglio. La squadra PLR può comunque contare ancora sul sindaco Loris Galbusera e sul municipale uscente Joël Rossetti affiancati da Daniela Bernardini, Andrea Grassi, Luca Mosca, Paolo Signorelli ed Ivan Tognini. Insomma, tra le due principali forze politiche del Borgo si annuncia una sfida all’ultimo voto dal sapore ottocentesco che si concluderà con tutta probabilità al fotofinish.

BLENIO

Solo tre dei cinque attuali municipali si presentano ai blocchi di partenza: la sindaca leghista Claudia Boschetti Straub, Vasco Bruni sulla lista Blenio 2016 e l’ex granconsigliere Marino Truaisch (Area di Sinistra). Lasciano invece la carica il vicesindaco Gianpietro Canepa e Graziano Franzi.

BODIO

A Bodio il 5 aprile non si andrà a votare. Il nuovo Municipio è formato da cinque rappresentanti della lista Partito popolare democratico, centro e indipendenti. Si tratta del sindaco Stefano Imelli (in carica dal 2016), Marco Colombo, Franco Romerio-Giudici, Matteo Taglialatela (uscente) ed Alessandra Tognola.

CADENAZZO

Nel 2016 il PLR aveva ottenuto il 37,4% e due poltrone; il sindaco Marco Bertoli (ex procuratore pubblico) ed il vice Renzo Marielli si ripresentano. Rispetto all’ultima tornata elettorale PPD e PS (con i Verdi) non corrono più assieme (formavano L’Altra Cadenazzo) e quindi è difficile fare previsioni su quello che potrebbe accadere il 5 aprile. Gli azzurri comunque perdono Arnaldo Caccia, una vera «macchina da voti». Lega-UDC puntano a difendere lo storico seggio conquistato quattro anni fa con Natascia Caccia.

DALPE

Elezioni tacite. Il nuovo Municipio è composto da tre esponenti della lista «Dalpe-Cornone» (Mauro Fransioli, sindaco, Fabrizio Zanetta e Luigi Giacomelli, entrambi uscenti) e da due di «Per Dalpe», ossia Davide Braga (uscente) e Davide Lurati, il quale è la new entry.

FAIDO

Oramai rodato come Comune unito della Media Leventina, Faido nell’elezione del Municipio quattro anni fa aveva visto il PPD al 30,8% delle schede, davanti al PLR al 20,5%. A seguire destra e sinistra. Come Airolo e Quinto, anche qui la sfida più delicata sarà quella per la carica di sindaco. Dopo 20 anni non si ricandida infatti Roland David, del PPD. Delfino designato dagli azzurri è il presidente sezionale Corrado Nastasi.

GIORNICO

Molte novità sono attese a Giornico: come ad Airolo, anche nel Comune della bassa Leventina ben quattro municipali su cinque (tra cui il sindaco PPD Giovanni Bardelli) non si ripresentano. L’unica uscente ad essere ancora in lista è Lorenza Ambrosini per «Giornico futura». La novità è l’ex deputato Donatello Poggi, sulla lista Giornico 2030, mentre l’area rosso-verde si è annunciata solo per il Legislativo.

ISONE

Elezioni tacite. Per la legislatura 2020-2024 il Municipio sarà composto dal sindaco Davide Buloncelli, dal vice Andrea Fabiano e da Sonja Chevrel, Elena Galli e Nadir Regazzoni.

LUMINO

Il PLR, partito di maggioranza relativa, deve fare a meno del sindaco Curzio De Gottardi, il quale ha deciso di farsi da parte dopo 16 in seno all’Esecutivo. Per sostituirlo sono stati affiancati all’uscente Gian Paolo Pronzini, fra gli altri, l’ex municipale Monica Dellamonica Delcò e Andrea Galli, già membro del Consiglio di direzione della Regione Mesolcina.

Il rivale numero uno del «partitone» (39,7% nel 2016) sarà ancora una volta il PPD (23,4%) dell’attuale vicesindaco Nicolò Parente. Quattro anni or sono i popolari democratici non sfidarono al secondo turno De Gottardi: faranno lo stesso con il suo eventuale sostituto? Per il resto a Lumino sono in corsa anche Socialisti, Verdi e Indipendenti (senza l’uscente Franco De Gottardi) e la lista Lega-UDC dell’ex municipale PLR di Bellinzona Marco Ottini.

PERSONICO

Elezioni tacite. L’Esecutivo è così composto: Giuseppe Citino (uscente) e Manuela Walzer per il Partito socialista e Rino Bontadelli (uscente), Michela Ferrari Cislini (uscente) e Emilio Cristina (sindaco, in carica dal 2016) per «Personico Futura».

POLLEGIO

A Pollegio le liste presentate sono solo due: PS-Indipendenti e Lega-UDC-Indipendenti, mentre il PPD stavolta non ne ha inoltrata alcuna. Tra i candidati il sindaco socialista uscente John Mercoli ed il deputato al Gran Consiglio per la Lega Michele Guerra che ha deciso di rispondere negativamente alle sirene che lo volevano candidato nella Città di Bellinzona.

PRATO LEVENTINA

A Prato Leventina cercano la riconferma quattro membri del Municipio su cinque. Tra di essi anche il sindaco liberale radicale Davide Gendotti. L’unico uscente a non ripresentarsi per l’Esecutivo alle elezioni del 5 aprile è Fabrizia Gendotti di Insieme per Prato Leventina, lista seconda nel 2016 in quanto a schede (24,4%) dietro al PLR (34%) e davanti al PPD (18,2%).

RIVIERA

Nato nel 2017, il Comune di Riviera è alla sua seconda elezione. Con quattro forze politiche che cercano di mantenere le proprie posizioni: il PPD che detiene la maggioranza relativa e tre seggi (e il 25,6% delle schede tre anni fa), il PLR con due (23,4%), Lega-UDC e PS (stavolta spalleggiato dai Verdi) uno a testa. Tutti i sette municipali sono in lizza per cercare la conferma. Il PLR ce la farà a mantenere in sella il sindaco Alberto Pellanda che ha preso il posto del PPD Raffaele De Rosa eletto in Governo l’anno scorso?

QUINTO

Come Airolo e Faido, anche Quinto cerca il nuovo sindaco: il liberale radicale Valerio Jelmini non si è ricandidato dopo 12 anni alla testa del Municipio. Della partita invece gli altri due uscenti PLR (che deteneva ben il 41% delle schede nel 2016) Aris Tenconi e Giovanni Luppi, mentre non si ripresenta nemmeno il vicesindaco Giulio Mottini (eletto sulla lista Quinto ’16).

SANT’ANTONINO

La sfida è esclusivamente fra PLR e PPD, che nel 2016 ottennero rispettivamente il 46,8% ed il 27%. I liberali schierano i tre uscenti, a partire dalla sindaca Simona Zinniker che guida il Comune dal maggio 2015. Dall’altra, come detto, ci sono gli azzurri con i loro due uscenti. Mauro Pedrelli nel 2016 sfidò Zinniker al secondo turno uscendo nettamente sconfitto. Il prossimo 3 maggio vi sarà un secondo atto per la poltrona più ambita?

SERRAVALLE

Le recenti frizioni al riguardo della diminuzione del moltiplicatore d’imposta con tutta probabilità si riverbereranno sull’appuntamento elettorale del 5 aprile. Appuntamento al quale si ripresentano il sindaco liberale radicale Luca Bianchetti ed il vicesindaco popolare democratico Matteo Baggi. In corsa anche la municipale uscente del gruppo Area di Sinistra, Verdi e Indipendenti Lea Ferrari mentre Ursula Dandrea (PLR) e Pascal Schulthess (Serravalle unita-Lega-UDC) hanno deciso di non ricandidarsi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata