Entro dicembre 2022 la stazione di Cadenazzo sarà adattata per facilitare l’accesso alle persone con mobilità ridotta. I piani di progetto per l’adattamento della stazione vengono pubblicati sul Foglio ufficiale di domani, martedì 26 gennaio. Il progetto di adattamento del nodo prevede l’innalzamento e l’allungamento del marciapiede sul lato stazione, per consentire rispettivamente la salita senza barriere sui treni e la fermata di treni più lunghi. Il marciapiede centrale sarà invece dotato di una nuova scala, posta sul lato opposto alla rampa esistente, per poter raggiungere il marciapiede con maggiore comfort, soprattutto negli orari di punta. La larghezza del marciapiede sarà inoltre ampliata per aumentare la distanza di sicurezza dei viaggiatori dai binari.