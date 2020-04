Ecco la strada che continua ad essere in salita

Quando si credeva che tutto potesse essere in discesa, ecco che torna a farsi ripida la salita che porta all’attesa riqualifica urbanistica di via Cantonale a Castione. Come appreso dal Corriere del Ticino, entro il termine di pubblicazione del progetto da 2,4 milioni di franchi è stata inoltrata al Municipio almeno un’opposizione da parte di un confinante, membro dell’Associazione per il miglioramento ambientale del quartiere (AMICA). Una censura che non fa altro che allungare ulteriormente i tempi di un intervento atteso da oltre vent’anni con l’obiettivo di gestire in modo migliore il traffico parassitario generato dai centri commerciali, molto frequentati non solamente dalla popolazione del Comune ma anche e soprattutto dai cittadini-clienti provenienti dalla Città e dai paesi limitrofi....