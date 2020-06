«Finalmente!», avrà esclamato il Municipio di Arbedo-Castione. Dopo oltre vent’anni si può procedere alla sistemazione urbanistica di via Cantonale a Castione, la trafficata arteria che transita davanti al negozio Coop ed arriva praticamente fin quasi davanti all’ufficio postale, tagliando in due la parte ad est del paese da quella ad ovest. L’Esecutivo ha parzialmente accolto l’opposizione inoltrata da un cittadino – membro dell’Associazione per il miglioramento ambientale del comparto (AMICA) – contro il progetto da 2,4 milioni di franchi, come aveva anticipato il Corriere del Ticino lo scorso 9 aprile.

Ciò ha comportato una modifica dei piani: in pratica sono stati tolti quattro parcheggi laterali dai 20 previsti originariamente lungo il tratto nord, proprio per venire incontro alle esigenze dell’abitante-confinante. Il quale da parte sua, da noi contattato negli scorsi giorni, conferma di non voler ricorrere contro la decisione del consesso guidato dal sindaco Luigi Decarli, pur non dicendosi soddisfatto, in quanto «le richieste erano già da prevedere in fase di allestimento».

Evitati ulteriori ritardi

Tutto è bene, dunque, quel che finisce (più o meno, a dipendenza del punto di vista) bene. Ci è voluta però un’istanza di conciliazione, andata in scena un mese fa, per arrivare ad una soluzione ed evitare, in questo modo, ulteriori lungaggini, dopo che in passato opposizioni, ricorsi e persino petizioni si erano susseguiti fra coloro che risiedono nella zona in questione. Il cantiere è compreso fra la rotatoria in corrispondenza della Coop su via San Bernardino fino all’intersezione con via Campagnora. Una «tirata» suddivisa in due tratti: a nord ed a sud di via Corogna. Il membro dell’AMICA chiedeva in sostanza di eliminare i posteggi in quanto inutili e, soprattutto, generatori di traffico; auspicava piuttosto la possibilità di prolungare il percorso ciclopedonale. L’Esecutivo ha però risposto picche. Osservando in primo luogo che la configurazione della strada con i parcheggi è prevista dal Piano regolatore (PR).

La pista ciclabile

Secondariamente la pista per favorire la mobilità lenta è stata immaginata proprio, esclusivamente, nel lato a sud perché «si deve convivere con un traffico intenso anche di veicoli pesanti. Il tratto nord è invece caratterizzato da una zona 30, con traffico limitato e dove la presenza di ciclisti sulla carreggiata non solo non presenta particolari problemi, ma è auspicata secondo il principio della convivenza». L’Esecutivo, in ogni modo, ha scelto di togliere 4 posteggi (quindi ne verranno realizzati 16 e non 20) alla luce del fatto che il PR non definisce il numero esatto ma indica solamente l’area a disposizione: «Spetta al progetto stradale stabilire il dettaglio tenendo conto in particolare della sicurezza stradale, del contesto urbanistico e delle esigenze geometriche puntuali».

Il progetto per la riqualifica di via Cantonale a Castione, ricordiamo, è contraddistinto da un intervento in due tappe: dapprima il tratto a sud (quello che transita davanti alla Coop e all’autolavaggio) e poi quello a nord (che «serve» la zona residenziale). L’investimento è pari a 2,4 milioni di franchi, sussidiato nella misura del 40% dal Programma d’agglomerato regionale di seconda generazione.

Cantiere concluso nel 2022

La tabella di marcia, per quanto riguarda il cantiere a sud, prevedeva l’inizio dei lavori questa primavera (destinati a questo punto a slittare all’estate) e la conclusione nell’ottobre 2021. Nel maggio dello stesso anno entreranno in azione le ruspe sul lato nord; si spegneranno nell’ottobre 2022. Numerosi gli interventi in programma. Ecco i principali: eliminazione della mini-rotatoria di via delle Scuole, creazione di un passaggio pedonale nei pressi della Coop, introduzione della zona a 30 km/h e realizzazione del percorso ciclopedonale lungo l’ex ferrovia Retica.

