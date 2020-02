Consentiteci di iniziare dicendo che è stata una strada irta di ostacoli. Ma ora, a distanza di oltre vent’anni e dopo petizioni e ricorsi dei confinanti, si è pronti a fare sul serio. Via Cantonale a Castione dal prossimo mese di marzo all’ottobre 2022 verrà sottoposta ad un’importante riqualifica urbanistica. Si procederà in due tappe (dapprima il tratto a sud e poi quello a nord) per una spesa di 2,4 milioni di franchi (sussidiata per il 40% nell’ambito del Programma d’agglomerato del Bellinzonese di seconda generazione: non si procederà, inoltre, ad espropri).

L’attenzione dell’AMICA

Il CdT è andato a spulciare all’Ufficio tecnico il progetto in pubblicazione sino al 25 marzo. Termine entro il quale possono essere inoltrate opposizioni al Municipio. Via Cantonale non è un’arteria qualunque. Ed è per questo che negli ultimi due decenni l’argomento ha tenuto banco in paese, soprattutto grazie all’Associazione per il miglioramento ambientale del quartiere (AMICA) che si è battuta affinché il Municipio presentasse una soluzione in grado di non scontentare nessuno. La strada transita in particolare davanti al rinnovato negozio Coop (l’inaugurazione è prevista il 25 marzo), frequentatissimo dagli indigeni ma anche dai cittadini dei Comuni limitrofi e del Moesano.

L’Esecutivo ha ascoltato le richieste dei confinanti e ha rivisto il concetto, poi approvato dal Legislativo lo scorso 4 novembre 2019. Il cantiere è compreso fra la rotatoria in corrispondenza proprio della Coop su via San Bernardino fino all’intersezione con via Campagnora. Una «tirata» suddivisa, come detto in precedenza, in due tratti: a nord ed a sud di via Corogna, quest’ultima recentemente sistemata. Il primo è «volto alla raccolta del traffico residenziale, il secondo alla gestione di un traffico maggiormente proveniente dall’esterno, relativo in particolare ai centri commerciali (ce ne sono cinque; ndr.)», si legge nella relazione tecnica dello studio di progettazione ticinese comal.ch.

Ecco il passaggio pedonale

Partiamo dal tratto sud, che «collega a livello locale commerci di importanza regionale e la zona artigianale». È quello che transita davanti al negozio Coop e all’autolavaggio, per intenderci. Le novità principali previste sono l’eliminazione dell’isola centrale che separa le due corsie (sostituita da una fascia multifunzionale centrale per la gestione delle manovre di svolta) e della mini-rotatoria di via delle Scuole (al suo posto ecco due marciapiedi). Ci sarà per contro spazio per un passaggio pedonale in corrispondenza del supermercato. «Pedoni e ciclisti disporranno di spazi adeguati e attraversamenti più sicuri, coerentemente con lo sviluppo urbanistico avvenuto nella zona negli ultimi anni», rileva lo studio comal.ch. Le opere costeranno 1,65 milioni di franchi. Il primo colpo di piccone verrà dato fra un mese, l’ultimo nell’ottobre 2021.

«Funzione residenziale»

Passiamo ora al tratto nord, che «serve» essenzialmente la zona residenziale e risponde al meglio al forte sviluppo edilizio del comparto: «Benché il Piano regolatore contempli una zona mista semintensiva si prevede e si auspica anche per il futuro un rafforzamento della funzione residenziale o comunque di attività amministrative/commerciali compatibili con la residenza, a basso impatto sulla rete viaria». Verranno realizzati degli ampi marciapiedi e 20 parcheggi laterali (in zona blu) intercalati da aiuole alberate nonché introdotta la zona a 30 km/h. L’intervento sarà impreziosito dal nuovo percorso ciclopedonale lungo l’ex ferrovia Retica. Segnaliamo infine che la fermata di Autopostale si troverà in futuro al centro della via Cantonale. Il cantiere aprirà nel maggio 2021 per concludersi nell’ottobre 2022; l’investimento previsto è di 735.000 franchi.

