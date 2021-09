Ecco quattro donne coraggiose e determinate

Come ci sono arrivate? Dana per seguire il suo bisogno di creare qualcosa con le mani e all’aria aperta. Gaia per continuare e in futuro ampliare un progetto di famiglia. Michelle per seguire una passione naturale che anche per lei ha radici familiari profonde. Per quanto riguarda Alessia in parte il caso, ma soprattutto la sua disponibilità ad aprirsi a qualcosa di nuovo e per nulla scontato. Il premio del Soroptimist club Bellinzona e Valli di 300 franchi ciascuna è «per la loro intraprendenza, per la loro apertura alla scoperta e per mostrare ad altre ragazze che tutte possono allargare i propri orizzonti professionali e scoprire abilità e capacità anche in professioni finora considerate prerogative maschili».