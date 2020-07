Ecco una delle aree più inquinate del Ticino: presto sarà solo un ricordo

Complessivamente dovranno essere smaltite circa 12.500 tonnellate di materiale di scavo inquinato e quasi 4.000 tonnellate di rifiuti vari sotterrati. Inizierà a metà settembre la bonifica del sito contaminato denominato ex-Russo a Pollegio, in bassa Leventina. Il risanamento durerà poco meno di due anni; ad operazioni concluse, il terreno tornerà all’originario uso agricolo. Fra la metà degli anni Settanta e il 2000 sul sedime era presente un’attività di raccolta, trattamento, demolizione e deposito di rottami di varia natura. In seguito l’area è stata utilizzata come discarica abusiva.

Si tratta di uno dei fondi più inquinati del Ticino, secondo nella nostra regione solamente all’area dell’ex Petrolchimica di Preonzo. La spesa complessiva dovrebbe aggirarsi sui 3,2 milioni di franchi, secondo...