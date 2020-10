Lo hanno soprannominato il «papà dei maxi-parchi». Non stupisce quindi che nel suo studio a Milano in via Fiori Chiari 8 (non poteva scegliere ubicazione migliore...), nel quartiere Brera, custodisca gelosamente una biblioteca specifica con ben diecimila titoli, alcuni risalenti addirittura al 1500: «Quando mi sono accorto che quella del Politecnico (dove si è laureato nel 1965; ndr.) era sprovvista di libri sul tema mi sono detto che occorreva rimediare. L’ho sempre ritenuta una necessità: metà sono dedicati ai giardini e l’altra agli alberi e ai boschi». L’architetto paesaggista Franco Giorgetta, 80 anni compiuti lo scorso luglio, di origini bregagliotte, si confida con il Corriere del Ticino (quotidiano che la sua famiglia legge assiduamente) in un’intervista esclusiva concessaci ieri telefonicamente....