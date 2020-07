Nelle ultime settimane assieme ai timori delle autorità vi sono stati anche alcuni disagi. Le avvisaglie, d’altronde, la scorsa estate non erano mancate; e di conseguenza il Municipio di Faido non è stato colto completamente alla sprovvista, seppur abbia continuato a stupirsi, così come soleva fare Oscar Wilde per rendere la vita degna di essere vissuta. La cascata della Piumogna a Faido e la pineta che la abbraccia sono diventate viepiù una meta imperdibile per coloro che vogliono godersi qualche ora di refrigerio. La frescura regalata da questo spettacolo della natura sta provocando la pelle d’oca a numerosi ticinesi e non solo. Che, soprattutto nei weekend, trasformano la meraviglia alta 43 metri nel loro «buen retiro».

Monitoraggio costante

È stato così pure sabato e domenica che ci siamo appena lasciati alle spalle. «Ma la situazione è nettamente migliorata rispetto alle settimane precedenti», esordisce il sindaco Roland David. Il riferimento è ai problemi relativi, in primis, ai parcheggi selvaggi. L’Esecutivo è corso prontamente ai ripari. La sua azione non si fermerà ai provvedimenti adottati finora. Proprio lunedì sera, infatti, la Piumogna è nuovamente approdata sul tavolo del consesso. «Desideriamo proseguire con il monitoraggio e, parimenti, stiamo valutando ulteriori misure. Penso in particolare alla posa di altri cartelli per sensibilizzare i frequentatori», puntualizza il nostro interlocutore. Il quale non si immaginava certo che quell’angolo di paradiso che riempie d’orgoglio i faidesi potesse diventare il rifugio prediletto di così tanti visitatori: «Già nell’estate 2019 si era registrato un sensibile aumento rispetto agli anni precedenti. Ma finora si è andati ben oltre, con una presenza decisamente maggiore che giocoforza ci ha costretti ad intervenire senza tentennamenti».

«È una questione di cultura»

Che sia il passaparola o, più semplicemente, la voglia di recuperare il tempo trascorso chiusi in casa durante il lockdown a seguito dell’emergenza sanitaria, sta di fatto che la Piumogna piace. Eccome se piace. «L’impressione è che ci sia un’affluenza di persone che finora non andavano in montagna. E credono che sia come recarsi al fiume o al lago. Ecco, quella che manca è un po’ la cultura di vivere e godere di questa improvvisata o ritrovata passione per il territorio, che negli ultimi anni abbiamo cercato di rendere ancora più attrattivo. È quello che più sta a cuore alle autorità: veicolare un messaggio di rispetto per la natura». Che a Faido ha dispensato perle di rara bellezza, come il Pizzo Pettine, Molare e Forno nonché la stazione turistica di Carì che pure durante la bella stagione è ben popolata.

Inaugurato il parco giochi

E proprio sabato è stato inoltre ufficialmente inaugurato, dopo gli interventi di valorizzazione, il parco giochi situato prima di arrivare alla cascata principale e alla pineta. È attorniato da un’area picnic che è stata potenziata per far fronte al costante aumento di persone che si recano alla Piumogna per un tuffo rigenerante... in tutti i sensi.

