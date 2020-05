Eccoli, quei nuvoloni sopra Bellinzona

«Un audit ha senso se poi si rispettano le conclusioni, adottando le misure suggerite dai consulenti, altrimenti risulta un esercizio fine a sé stesso, sterile, il cui costo è oltretutto a carico della collettività, la quale farebbe fatica a comprendere tale scelta da parte di chi la governa». Chi parla è un politico di lungo corso, che preferisce rimanere anonimo, il quale nel suo pluriennale impegno per la cosa pubblica si è confrontato come municipale con una situazione come quella che sta vivendo l’Esecutivo di Bellinzona.

La vicenda legata ai sorpassi di spesa per 5 milioni di franchi in tre opere comunali (l’edificazione del Policentro di Pianezzo, il restauro dell’ex oratorio di Giubiasco e l’ammodernamento dello stadio Comunale della Turrita) è sfociata, come noto, in un’inchiesta amministrativa e disciplinare nei confronti del direttore del Settore opere pubbliche (sospeso cautelativamente) e, soprattutto, nell’elaborazione di due perizie. La prima, interna, da parte del Settore controllo qualità e revisione; la seconda affidata ad una società. I risultati sono attesi entro fine giugno.

Rapporti e controversie

Non è la prima volta che ambiti strategici dell’amministrazione cittadina finiscono ai raggi X. Stiamo parlando della «vecchia» Bellinzona, beninteso, prima dell’aggregazione. Superata non senza discussioni, nell’autunno 2005, la polemica seguita all’attribuzione dei lavori per la sistemazione delle docce alle scuole Nord e Sud (per poco più di 50.000 franchi) con l’allora capodicastero Ambiente, servizi ausiliari, manutenzione beni comunali e progettazione e realizzazione opere pubbliche finito nell’occhio del ciclone, ecco che tra l’inizio del 2008 e l’estate 2009 l’attenzione si spostò dapprima sulla scuola e poi sulla Polizia comunale.

Fu un anno e mezzo abbondante in cui la politica all’ombra dei castelli rimase praticamente paralizzata e dove nelle sedute di Consiglio comunale non mancarono accesi scambi di battute fra membri del Legislativo e la compagine capitanata dal sindaco Brenno Martignoni. Non solo. Perizie, cause, personale aggiuntivo e gruppi di accompagnamento – per i due settori e per altre vicende e contenziosi - costarono ai contribuenti oltre un milione di franchi, come specificò lo stesso consesso a fine novembre 2009 rispondendo agli interrogativi del capogruppo PPD Giorgio Soldini (il quale, oggi, siede in Municipio).

L’istituzione dietro la lavagna

Dietro la lavagna, abbiamo detto, finì innanzitutto la scuola. Il compito di «radiografarla» spettò al consulente Dieter Schürch. L’esperto partorì 15 punti (che toccarono aspetti logistici, organizzativi, programmatici e comunicativi) che costituirono i capisaldi della riorganizzazione (avviata il 1. settembre 2008) di un’istituzione che ripetutamente era finita al centro di atti politici che Schürch definì «sintomo del disagio» che si trascinava da anni. Il bilancio della «rivoluzione» è stato positivo, a detta del Municipio che a suo tempo amministrava la Turrita. È stata per contro più profonda l’analisi che ha riguardato tra il dicembre 2008 ed il maggio 2009 la Polizia comunale. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stato l’inghippo nel conteggio delle ore straordinarie e di vacanza dei funzionari. L’Esecutivo invece di aprire un’inchiesta amministrativa optò per l’audit dando mandato all’ex procuratrice generale aggiunta Maria Galliani e al già comandante della Polizia cantonale di Neuchâtel Laurent Krügel (in seguito sostituito, nella fase dell’implementazione delle proposte, da Bernhard Prestel, un tecnico).

La rivoluzione in divisa

Nelle 35 pagine del rapporto i consulenti esterni snocciolarono quelli che, secondo loro, erano i problemi che affliggevano il corpo (conflitti interpersonali, disorientamento fra la popolazione, scarsa collaborazione con l’amministrazione comunale, demotivazione per lo stile di comando, eccetera). Il gruppo di accompagnamento nominato nell’agosto 2009 dovette in sostanza mettere in pratica i consigli degli esperti. Ciò che fu, in grandi linee, fatto. In tempi più recenti, parliamo del 2018, un audit è stato eseguito per risalire alle cause del deficit di oltre mezzo milione di franchi accumulato nella gestione dei castelli tra il 2010 ed il 2017.

Aggiornamenti a breve

I due rapporti sui sorpassi di spesa sono alle battute iniziali. Nel senso che si è ancora nella fase dell’assunzione di informazioni. Per farla breve: nella lettura e nell’analisi della documentazione messa a disposizione dal Municipio (nella fattispecie dal Dicastero opere pubbliche). Altri documenti verranno assunti quando il Settore controllo qualità e revisione e i consulenti esterni ascolteranno le tre direzioni lavoro. Un aggiornamento della situazione verrà fatto dal Municipio cittadino settimana prossima, quando dovrebbe essere presentato il Consuntivo 2019.

©CdT.ch - Riproduzione riservata