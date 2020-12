Il moltiplicatore era al 65% e tale resta, il più basso del Bellinzonese. Il Legislativo di Sant’Antonino ha dato luce verde, ieri sera, all’unanimità, al preventivo 2021 che stima un disavanzo di 587.000 franchi. «Questo disavanzo è ben sopportato dalle importanti riserve a bilancio. Il Municipio ha fatto una valutazione al ribasso del gettito delle persone giuridiche dovuta all’incertezza del mondo economico legata alla situazione sanitaria in vigore. Si riscontrano maggiori costi per il potenziamento del trasporto pubblico e per il settore della previdenza sociale (maggiori partecipazioni richieste a livello cantonale). Per quanto riguarda gli investimenti per l’anno 2021, si prevedono in particolare alcune opere stradali e la partecipazione finanziaria per la realizzazione della nuova stazione FFS. L’onere netto degli investimenti preventivati è stimato in 2,77 milioni Anche con queste circostanze si riconfermano le qualità delle offerte e dei servizi rivolti ai cittadini», si legge nella nota diffusa dall’Esecutivo.

Si è poi passati al vaglio di alcuni messaggi riguardanti via Stazione e i sottopassi La Perla e delle FFS. È stato dapprima annullato il messaggio approvato dal Consiglio comunale il 3 giugno 2019, causa un ricorso pendente e la necessità impellente di intervenire sul citato comparto. In sostituzione sono stati approvati tre nuovi messaggi distinti, uno con un credito di 380.000 franchi per il finanziamento delle opere comunali nell’ambito del progetto cantonale per la creazione del nuovo sottopasso ciclopedonale La Perla, un altro con un credito di 1 milione circa per la moderazione del traffico, il riassetto stradale e la sostituzione della condotta dell’acqua potabile lungo via Stazione ed un terzo con credito di 650.000 franchi per il collegamento pedonale del sottopasso FFS verso il Piano di Magadino.

Per quest’ultimo messaggio la Commissione dell’edilizia ha richiesto (ed ottenuto) una fase sperimentale di un anno prima di procedere in maniera definitiva. L’attuale passaggio pedonale non può essere eliminato finché non verrà attuato il progetto vero e proprio. Così facendo si potranno fare delle valutazioni più oggettive sulle conseguenze del traffico, in rapporto alla reale messa in sicurezza dei pedoni.

