Echi da Gnosca, dove fusione fa rima con soddisfazione

È stata in assoluto la prima associazione di quartiere a costituirsi, il 13 marzo 2018. La nuova Bellinzona non aveva ancora festeggiato l’anno di vita, che a Gnosca i cittadini già si riunivano per dar vita al consesso con l’obiettivo di promuovere il dialogo fra la popolazione e le autorità, in particolare con il Municipio cittadino. Il bilancio dopo un biennio è «più che positivo: siamo contenti del nostro operato», osserva il comitato interpellato dal CdT.

Fra scuola e cultura

«Riteniamo la collaborazione con l’amministrazione comunale buona, anche grazie all’operato di Roberto Tamagni, responsabile dell’Ufficio quartieri», puntualizzano i vertici dell’associazione di Gnosca. L’ex Comune negli ultimi anni, ancora prima della fusione, aveva cambiato un po’ pelle, dotandosi di tutte le infrastrutture...