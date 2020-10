Educatori prosciolti e indennizzati

Il capo d’imputazione più grave contenuto nell’atto d’accusa firmato dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli era quello che contestava al direttore, all’infermiere e all’educatore di aver progressivamente diminuito la somministrazione di farmaci, fino a sospenderla del tutto, ad un ragazzo affetto da schizofrenia che dovette poi essere ricoverato per uno scompenso psicotico acuto. Ebbene la presidente della Corte ha evidenziato come ciò fosse stato deciso dai medici che avevano in cura il ragazzo e non autonomamente dai tre dipendenti del foyer. «Nulla può esser loro imputato» ha sostenuto la giudice Verda Chiocchetti, la quale ha prosciolto il direttore della struttura per minorenni problematici anche dal reato di lesioni semplici. Reato che la procuratrice pubblica imputava all’uomo per la caduta dalla capanna sull’albero di uno degli ospiti della struttura dopo che vi aveva passato la notte in compagnia di due compagni senza la presenza di un educatore. «Ha voluto dar loro fiducia perché riteneva potessero trascorre da soli la notte in quella capanna, peraltro vicina al foyer» ha argomentato la giudice rilevando come la, mattina successiva, il direttore sia subito accorso quando ha sentito le grida del ragazzo che nella caduta si era fratturato il polso».