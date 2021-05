A che punto è il progetto per l’edificazione delle nuove scuole elementari al Ciossetto? A chiederlo, con due distinte interpellanze, sono Sabina Calastri e Patrick Rusconi. I due consiglieri comunali del PLR rammentano che nel 2012 il Legislativo dell’allora Comune di Sementina aveva votato un credito di credito di 13 milioni di franchi destinato all’ampliamento del centro multiuso. Il progetto prevedeva la costruzione, secondo gli standard Minergie, di quattro blocchi con dieci aule per le lezioni, cinque aule per gli insegnamenti, uffici, una biblioteca scolastica comunale e una seconda palestra. Da allora, rilevano i due esponenti del PLR, non si è più saputo nulla. Da qui tutta una serie di domande ad iniziare da quella per sapere se il preventivo sia stato aggiornato e a quanto ammonti oggi. Rusconi chiede poi se l’attuale Municipio intenda seguire la strada scelta dall’allora Esecutivo sementinese che per il finanziamento dell’opera prevedeva la vendita di alcuni terreni e una modifica di PR per l’appezzamento sul quale sorgono le attuali elementari per incamerare una decina di milioni. Sabina Calastri allarga poi l’orizzonte a tutte le sedi scolastiche bellinzonesi domandano, tra l’altro, se si intenda dotarle di banchi singoli. E, al riguardo degli edifici certificati Minergie, chiede se la Città stia allestendo uno specifico catasto.