Neanche il tempo di festeggiare per il cospicuo consuntivo 2019 (avanzo di 469.000 franchi), approvato ieri sera dal Consiglio comunale, che il sindaco (in carica da otto anni) e granconsigliere Samuele Censi non perde tempo. E, interpellato dal CdT, annuncia la ricandidatura alle elezioni in programma il 27 settembre prossimo. Quello che uscirà dall’importante appuntamento alle urne potrebbe essere un Municipio fotocopia. Rinuncia solo l’ex sindaco Dieter Suter. Saranno invece ancora della partita la vice Dolores Zoppi e i colleghi Mauro Piccamiglio e Amos Spinetti. Quattro su cinque, insomma. «Un bel segnale di continuità», rileva lo stesso Censi, per il Comune bassomesolcinese nato ufficialmente il 1. gennaio 2017 dalla fusione con Leggia e Verdabbio. Le elezioni del Legislativo, della Commissione della Gestione e del Consiglio scolastico si terranno per contro il 29 novembre.