Avevano rinunciato a candidarsi alle elezioni 2020 per dedicarsi ai propri interessi dopo anni di impegno pubblico, o per dare maggiore spazio a una professione che già succhia tante energie, o per altri motivi ancora. Poi la pandemia, e il conseguente rinvio delle elezioni di un anno. Sono numerosi in Ticino i municipali rimasti forzatamente in sella. Tra Bellinzonese e Tre Valli sono 28 coloro che non si erano ricandidati (senza contare i casi di elezioni tacite): la maggior parte ha deciso di continuare, dando una mano nell’emergenza, e rimanendo a disposizione fino all’aprile del 2021. Quattro invece quelli che, per ragioni diverse, hanno rassegnato le dimissioni, mentre c’è chi sta valutando di farlo a breve. Nella capitale i partenti erano due: il vicesindaco Andrea Bersani e Roberto Malacrida. Entrambi rimangono. Rimane anche Omar Terraneo, unico membro dell’Esecutivo biaschese che non si era ricandidato. Riviera, alla sua prima legislatura, continua così: i sette in carica erano infatti già intenzionati a proseguire.

Status quo tra i quattro non-aggregati

Nessuna dimissione finora nei Municipi dei quattro Comuni del Bellinzonese rimasti fuori dall’aggregazione con la Città nel 2017. Ad Arbedo-Castione, dove solo Roberto Ferretti non si era ricandidato, non sono pervenute dimissioni. Per quanto riguarda Lumino ai saluti c’erano ben tre municipali su cinque, tra cui il sindaco Curzio De Gottardi dopo 16 anni; ma son rimasti tutti in sella. Avanti così anche Cadenazzo, dove l’unico partente era Arnaldo Caccia, che rimane. Continuità, logicamente anche a Sant’Antonino dove non erano previste partenze.

La valle di Blenio per ora non cambia

Passiamo alle valli. Ad Airolo, dove a non essersi ricandidati erano stati ben quattro membri del Municipio su cinque, le dimissioni giunte di recente sono due: quelle di Luca Filippi (al suo posto Oscar Wolsfisberg) e di Barbara Pervangher (subentrante è Francesca Pedrina). Come già noto, malgrado avesse deciso di farsi da parte dopo 12 anni come anche il suo vice Marco Hürlimann, resta invece il sindaco Franco Pedrini che commenta: «Ero pronto a partire ma mi adatto alla situazione». Una dimissione è stata registrata a Quinto: si tratta del vicesindaco Giulio Mottini (gli subentra Patrizia Gobbi Coradazzi). Rimane invece il sindaco Valerio Jelmini. A Prato Leventina ai saluti c’era una sola municipale, che rimane. Per quanto riguarda Faido, che unisce tutta la media Leventina, come noto tra i partenti c’erano il sindaco Roland David, dopo 20 anni, e Michele Dazzi: entrambi rimangono in carica. Giornico: a non essersi ricandidati per un seggio erano stati quattro municipali su cinque, tra cui il sindaco Giovanni Bardelli. Ora risulta una sola dimissione, quella della municipale Bruna Bodino. Nessuna rinuncia invece a Pollegio dove c’era un solo partente. Non sono finora pervenute dimissioni da parte dei membri dei Municipio nei tre Comuni bleniesi - Serravalle, Acquarossa e Blenio - in ognuno dei quali i municipali non ricandidatisi alle elezioni poi rinviate erano due. Infine, gli Esecutivi si sono rinnovati tacitamente a Bedretto, Dalpe, Bodio, Personico e Isone.

