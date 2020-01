Elezioni, tutte le incognite dell’alta Leventina

Saranno elezioni all’insegna del rinnovamento e dell’incertezza quelle del prossimo 5 aprile nei due principali Comuni dell’alta Leventina. Tra pre-tattica e reali problemi di «risorse umane», in pochi si esprimono a oramai meno di tre settimane dal termine per la presentazione delle liste. In entrambi i paesi, già confrontati con la necessità di sostituire i due sindaci che non si ripresentano dopo 12 anni, bisogna far fronte alla carenza di persone pronte a mettersi a disposizione, problema per altro sempre più ricorrente laddove non si è ancora proceduto alle aggregazioni. Uno scenario, quello delle fusioni, che proprio in considerazione della difficoltà nel reperire effettivi potrebbe riprendere quota nella regione, dove del tema si parla da anni senza mai essere giunti a un accordo. Sia ad Airolo che a Quinto, apprendiamo, è stata ventilata l’ipotesi di effettuare elezioni tacite, ovvero senza ricorrere alle urne. Ma per i due Comuni questa possibilità sembra essere subito tramontata. Airolo, in particolare, sembrerebbe pagare il clima teso frutto del voto referendario dello scorso 15 dicembre.