«Eliminazione difetti esecutivi e rifacimento opere errate»

Spulciando il Consuntivo 2019 illustrato oggi dal Municipio in corpore di Bellinzona è inevitabile gettare un occhio ai tre progetti finiti ai raggi X per la vicenda dei sorpassi di spesa. In particolare, a pagina 65, si fa riferimento al «completamento dei lavori di sistemazione a posteriori» del Policentro di Pianezzo, la struttura polivalente inaugurata il 1. giugno 2019 e per la quale la proiezione di costo indica ora una spesa di 7,1 milioni di franchi rispetto ai 6 milioni votati a suo tempo dal Consiglio comunale dell’allora ente locale della Valle Morobbia.

Nel dettaglio l’Esecutivo cittadino scrive di «eliminazione» di «difetti esecutivi» e di «rifacimento» di «opere errate da parte dei progettisti». In aggiunta si segnala il «completamento» di opere sulla base delle richieste a posteriori della Protezione civile e della locale Associazione genitori. Non ci sono per contro indicazioni di spesa, ovvero di quanto hanno influito questi interventi sul costo finale che rischia di essere superato del 18% (ben oltre il 10% contemplato dalla Legge organica comunale, e quindi si rende necessario presentare un messaggio all’indirizzo del Legislativo).

Delle altre due opere (il restyling dell’oratorio di Giubiasco e l’ammodernamento dello stadio Comunale) non si danno ulteriori indicazioni, se non quella già nota nel primo caso che si sta ultimando il terzo stabile previsto (nel frattempo è scattato comunque il blocco del cantiere, ad eccezione delle opere di messa in sicurezza).

