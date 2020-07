«Voi portate cuffiette e boombox, una copertina e un po’ di amici, noi mettiamo parco, sound e visual per un openair mai visto prima». Questo il concetto alla base del festival itinerante «En pleinAIR» promosso dall’associazione culturale Theparders. Sulla scia del successo riscontrato a metà giugno a Verscio, «l’openair discreto» farà tappa sabato 4 luglio a Bellinzona, nel parco di Villa dei Cedri. Da qui il nome dell’appuntamento: Cedri en pleinAIR , animato dalle 20.00 a mezzanotte dai dj G.B. e Henry che proporranno generi musicali diversi (da ascoltare o ballare con le cuffie) e da un «live liquid show» in stile anni ’60 a cura di Vinyl Sound & Liquid Show Club.

Una serata musicale d’eccezione all’insegna dello sperimentare innovando: a differenza degli openair tradizionali, infatti, non vi sarà amplificazione, ma il segnale audio verrà radiotrasmesso ai fruitori sparsi all’interno dell’area. Non mancherà un angolo ristoro e per l’occasione il Museo Villa dei Cedri rimarrà aperto anche la sera.

In caso di cattivo tempo, l’evento sarà posticipato a sabato 11 luglio. Posti limitati, infor e iscrizioni qui.