«Al momento energie e attenzione di autorità e direzione restano incentrate sul contenimento e sulla gestione della seconda ondata pandemica. Fino ad oggi non si sono registrati decessi in questa seconda fase, e questo per tutte e quattro le strutture di riferimento della Città, per cui il Municipio conferma la propria precedente posizione». Così Giorgio Soldini, capodicastero Servizi sociali della Città, commenta gli stralci pubblicati dal Mattino della domenica del documento sugli esiti della visita di controllo svolta il 17 aprile 2020 dall’Ufficio del medico cantonale alla luce dell’aumento dei casi di ospiti positivi al SARS-CoV-2 nella casa per anziani di Sementina. Il rapporto, del quale aveva già riferito la RSI tre mesi fa, mette in risalto una serie di inadempienze gestionali per quanto attiene al controllo dell’epidemia. Inadempienze che i vertici della casa anziani ritengono di non aver commesso.