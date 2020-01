Ennesimo blitz a luci rosse a Bodio

Ennesimo controllo di polizia in un postribolo di Bodio nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 16.30, con ogni probabilità lo stesso già al centro di un’ispezione il 19 dicembre scorso. Importante il dispiegamento di mezzi: gli agenti della Cantonale sono intervenuti con tre pattuglie e con un furgone. Bocche cucite a proposito della retata, che ci è stata comunque confermata da numerosi cittadini del paese bassoleventinese e dagli automobilisti in transito. Come da prassi solo domani gli inquirenti comunicheranno l’esito del raid e il numero delle persone controllate. Non è in ogni modo da escludere che l’ispezione odierna sia da ricondurre alle nuove norme che obbligavano i bordelli ticinesi a mettersi in regola entro il 31 dicembre scorso. Non è dato a sapere, infatti, allo stato attuale, quanti sono i locali osé che si sono effettivamente adeguati alle disposizioni cantonali.