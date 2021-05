«Enti autonomi, basta con la lottizzazione»

Dopo averla contestata durante la seduta costitutiva del Consiglio comunale di Bellinzona, il gruppo Verdi-FA-MPS-POP e Indipendenti ha presentato cinque mozioni dal titolo «Basta lottizzazione dei posti tra i partiti presenti in Municipio» per modificare la procedura relativa alla nomina dei rappresentanti in seno agli enti autonomi di diritto comunale (Azienda Multiservizi, Teatro, Musei, Sport e Carasc). Matteo Pronzini, Ronnie David, Angelica Lepori, Marco Noi, Giulia Petralli e Giuseppe Sergi propongono che in futuro le nomine, a scrutinio segreto, debbano avvenire direttamente dal Consiglio Comunale, senza proposta del Municipio. «I membri del Consiglio comunale - recita il testo comune a tutte e cinque le mozioni - avranno diritto di proporre i candidati. Parimenti ogni persona maggiorenne domiciliata nella Città avrà diritto di inoltrare la propria candidatura». I mozionanti precisano infine che tutte le candidature dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae ed inviate ai membri del Legislativo cittadino almeno sette giorni prima della seduta in cui avverrà la nomina.