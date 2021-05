«Riteniamo che debbano essere annullate (e ci muoveremo in questo senso) tutte le nomine in seno agli organismi direttivi effettuate in occasione della seduta costitutiva del Consiglio comunale di Bellinzona». Lo scrive il Movimento per il socialismo (MPS) in una nota stampa alla luce dell’intervista pubblicata oggi dal CdT in merito alla questione delle nomine ai vertici degli Enti autonomi di diritto comunale. Nella stessa Marzio Della Santa, capo della Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni, ha sostanzialmente affermato che «contrariamente a quanto avviene oggi, municipali e consiglieri comunali non dovrebbero sedere nei Consigli direttivi». Controllore e controllato, in pratica, non potrebbero essere la stessa persona, perché ciò genera un potenziale conflitto d’interessi, e questo vale ovviamente non solo per Bellinzona. A mente dell’alto funzionario, anche se la legge non proibisce la via sin qui seguita, andrebbero piuttosto favorite le competenze.

«Lottizzazione» contestata

Ora, promettendo battaglia, l’MPS ricorda la recente seduta costituiva del Legislativo cittadino, quando si è creata qualche tensione al momento appunto di nominare i delegati proposti dall’Esecutivo. «MPS e Verdi, a nome del gruppo comune che siede in Consiglio Comunale, hanno contestato la pratica in uso di lottizzare le rappresentanze in seno agli organismi direttivi dei diversi enti autonomi. Come si ricorderà - prosegue l’MPS - i partiti presenti in Municipio, capitanati dal sindaco Branda, hanno respinto le proposte presentate per alcuni Enti autonomi dal gruppo Verdi-MPS, sostenendo che “si è sempre fatto così” e che quelle rappresentanze spetterebbero di diritto (senza fornire un minimo di riferimento a tale asserzione) ai partiti presenti in Municipio. Posizione che tutti i partiti presenti in Municipio hanno confermato con il loro voto per i diversi candidati», evidenzia il comunicato. Ma «l’opinione del responsabile degli Enti locali va più in là sostenendo che dovrebbero essere elette in quelle posizioni persone che non fanno parte né del Consiglio comunale, né tantomeno del Municipio».

«Concezione non molto democratica»

Così, secondo il Movimento per il socialismo ci sarebbe «ancora una volta la conferma (al di là dei ballottaggi) che i punti di vista presenti in Municipio, attraverso i diversi municipali, sono sostanzialmente tributari della stessa visione politica: in questo caso una visione ristretta, legata alla difesa del sistema di potere dei partiti maggiori, che si articola e si diffonde a tutti gli enti che gestiscono qualcosa. Una concezione sicuramente non molto democratica che li accomuna tutti, “sinistri” e “destri”».

©CdT.ch - Riproduzione riservata