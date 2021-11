«La questione della competenza dovrebbe costituire un requisito da privilegiare». Così la maggioranza della Commissione della Legislazione del Consiglio comunale di Bellinzona si esprime in merito alle nomine nei Consigli direttivi (CD) degli enti autonomi, tema che aveva acceso il dibattito la scorsa primavera quando lo stesso plenum aveva sostenuto che la rappresentanza dell’Esecutivo in quei gremi fosse eccessiva. Lo fa prendendo posizione sulle mozioni fotocopia (e bocciandole) che Verdi-MPS-FA-POP avevano inoltrato rivendicando una riforma della procedura, chiedendo in sostanza che le proposte non venissero più fatte dal Municipio bensì dal Legislativo, e che qualsiasi cittadino potesse candidarsi. Ed è proprio su questi punti che la Legislativa (relatori Samuele Demir ed Emilio Scossa Baggi) si distanzia. Si ricorda anzitutto che il Municipio ha già aderito alla richiesta di limitare ad uno i suoi membri come rappresentati nei CD degli enti autonomi. Si spiega poi che gli enti autonomi sono un’emanazione dell’Esecutivo, motivo per cui mal si vede come la rappresentanza non rispecchi la sua «conformazione» partitica. Sulla possibilità di candidarsi data a qualsiasi consigliere comunale e qualsiasi cittadino, poi, la bocciatura è ancora più netta: la maggioranza commissionale sostiene si tratti di un’opzione «estremamente laboriosa e dispendiosa», in cui «i giochi di partito prevarrebbero comunque». Si evoca pure un presunto problema di privacy, visto che il candidato «magari non avrebbe il piacere di condividere il proprio percorso formativo o la propria situazione famigliare pubblicamente, nella fattispecie dai ben 60 consiglieri comunali», dovendo presentare un curriculum. Si condivide invece, come abbiamo visto in apertura, l’idea secondo cui vadano privilegiate le competenze che i candidati possono dimostrare nell’ambito di attività in questione (gli enti autonomi, ricordiamo, gestiscono per conto della Città i seguenti settori: Azienda multiservizi, Sport, Carasc, Teatri e Musei).