«Mia cara sorella... ti amo. Forever. Non si può descrivere il dolore che provo». Il fratello della cameriera uccisa ieri pomeriggio dal marito dal quale si stava separando si è affidato a Facebook per lasciare un toccante messaggio di cordoglio. La notizia della morte della 47.enne cittadina svizzera, di origini ungheresi, ha gettato nello sconforto la sua famiglia che risiede a Budapest, la capitale del Paese dell’Europa centro-orientale. Quello dell’uomo, al quale in seguito abbiamo chiesto di ricordare la vittima (si veda più avanti), non è stato l’unico pensiero di dolore rivolto alla donna, la quale da un anno aveva una storia con il 60.enne di Giubiasco (persona nota nella regione per la professione che ricopriva), anche lui freddato a colpi di pistola dall’ex agente di Polizia, il quale...