Eritrea morta, si torna in aula

Eritrea morta a Bellinzona il 3 luglio 2017: è processo bis. Martedì 14 settembre, di fronte alla Corte di appello e di revisione penale di Locarno presieduta da Giovanna Roggero-Will, comparirà il compagno della giovane vittima condannato il 23 dicembre scorso alle Criminali a 16 anni di carcere. Il giudice Marco Villa lo ha ritenuto colpevole di assassinio, ossia di aver spinto la donna e madre dei suoi due figli dal quinto piano della palazzina in via San Gottardo. Secondo la difesa, rappresentata dall’avvocatessa Manuela Fertile, la 24.enne voleva per contro suicidarsi. E l’imputato avrebbe tentato di salvarla. Anche il dibattimento di seconda istanza sarà dunque indiziario. L’accusa sarà sostenuta dal procuratore pubblico Moreno Capella.

«Fu spinto dalla gelosia»

Torna in aula un caso che aveva scosso il Ticino. Vuoi per la tragica fine della donna e vuoi perché i due bambini nello spazio di pochi attimi erano rimasti senza mamma e con il papà in prigione. L’uomo, ha affermato il giudice Marco Villa, uccise la moglie per gelosia: «Con un becero e stupido gesto l’ha voluta punire per il suo silenzio, perché lui quella sera voleva sapere il nome del presunto amante». L’accusa aveva chiesto una pena di 18 anni di detenzione, scesi a 16 e all’espulsione dalla Svizzera per 15. L’eritreo si è sempre professato innocente e, nonostante i tre anni e mezzo di carcere preventivo, non ha mai cambiato versione.

«Dev’essere prosciolto»

Una versione, la sua, secondo la quale la donna si è tolta la vita per punirlo del fatto che non le credeva. Nel primo processo la difesa aveva pertanto chiesto il proscioglimento dell’imputato in virtù del principio in dubio pro reo. Alla giudice Giovanna Roggero-Will stabilire, fra un mese, da che parte sta la verità. Il dibattimento dovrebbe durare due giorni.

