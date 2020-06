Esce di strada e vola nel riale: illesa

È uscita illesa la donna alla guida di una Fiat immatricolata in Italia, protagonista di un rocambolesco incidente accaduto stanotte, attorno alle ore 2.00, sulla strada Cantonale del Monte Ceneri. Stando alle prime informazioni la sventurata, che circolava verso Cadenazzo, avrebbe perso il controllo del veicolo in prossimità di un ponte, finendo poi in un riale dopo un volo di alcuni metri. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Cadenazzo e la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso. Impegnativo il recupero del veicolo.