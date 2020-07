Sulla strada che da Dagro porta verso Malvaglia un furgone pick-up con targhe confederate è uscito di strada. Alla guida un 30.enne, cittadino svizzero, domiciliato nel canton Svitto. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà accertare, è uscito dalla carreggiata sulla destra finendo in una scarpata. Il veicolo si è fermato circa 5 metri più in basso. Sul ponte di carico posteriore del pick-up prendevano posto cinque amici del conducente, di età compresa tra i 27 e 31 anni.