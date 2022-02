Se l’è vista brutta la giovane donna che nella giornata di ieri si è persa in Val Calanca. Partita dai Monti di San Carlo, aveva raggiunto nel primo pomeriggio l’Alpe Mem (a 1.950 metri di quota). Sulla via del ritorno, però, aveva smarrito il sentiero e si era persa. Non vedendola tornare, il suo compagno ha lanciato l’allarme. La Centrale operativa della Rega ha quindi mobilitato l’equipaggio della base di Locarno, chiedendo l’intervento di un alpinista specialista. La donna, che si era riparata sotto un albero, udendo il rumore dell’elicottero ha segnalato la sua posizione con una torcia, permettendo all’equipaggio di scorgerla in un’area boschiva a 1.800 metri di quota. Infreddolita ma incolume, l’escursionista e i suoi due cani sono stati recuperati grazie al verricello e portati in salvo.