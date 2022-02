Dove se non a Bellinzona la passione per il calcio può sposarsi con quella per il carnevale? Forse solo a Rio. Il match dei granata contro il Basilea II in programma domenica prossima 20 febbraio - alle 14.30 allo stadio comunale - sarà accompagnato dalla musica della Guggen Stracaganass, alla presenza della corte del Rabadan. Tutto nasce da un’idea congiunta dell’Associazione calcio Bellinzona (ACB) e della stessa Società Rabadan che, come noto, anche quest’anno, per motivi legati alla pandemia, non darà vita al carnevale più amato e frequentato dai ticinesi.

Unione delle forze

Le due società hanno quindi deciso di «unire le forze dando vita ad una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, approfittando di una simpatica coincidenza. Infatti, l’esordio 2022 in campionato dei padroni di casa sarà proprio contro il Basilea II, «ovvero la squadra di una città che, al pari di Bellinzona, vanta una lunga tradizione carnascialesca e sportiva», sottolinea un comunicato. Per l’occasione saranno aperte entrambe le buvette e alla fine della partita tifosi e amanti del carnevale «sono invitati a raggiungere la buvette principale per l’aperitivo in musica». Sul posto saranno anche disponibili alcuni gadget griffati Rabadan.

C’è voglia di bagordi

Anche grazie a questa iniziativa la capitale torna dunque a respirare un po’ di quella aria di carnevale che solitamente, fino a due anni fa, in questo periodo era quasi totalizzante. Proprio per rispondere alla necessità di molti festaioli, e come occasione di rilancio, diversi esercenti del centro si attiveranno in tal senso tra il 24 febbraio e il 1. marzo.

Popolo granata. ©CdT/Archivio

