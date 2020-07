Che fosse una «ragazzata» gli inquirenti lo avevano capito quasi subito. Bisognava solo risalire agli autori materiali dell’esplosione avvenuta nella notte fra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio scorso, in pieno carnevale Rabadan, alle scuole elementari sud di Bellinzona. Detto, fatto. L’inchiesta è chiusa: a far detonare l’ordigno artigianale che ha mandato in frantumi una trentina di finestre e, fortunatamente, non ha provocato nessun ferito, sono stati tre giovani. Si tratta di un 21.enne svizzero della regione (tuttora in stato di detenzione preventiva), un 20.enne cittadino spagnolo ed un 17.enne straniero, entrambi residenti nel comprensorio. Un 62.enne cittadino italiano domiciliato nel Bellinzonese ha invece custodito parte del materiale pirotecnico all’origine dell’esplosione di via Lugano. Le principali accuse sono quelle di danneggiamento, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, delitto contro la Legge federale sugli esplosivi. Le indagini sono state coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.

«Un boato fortissimo»

La conferma è giunta oggi attraverso un comunicato congiunto del Ministero pubblico, della Magistratura dei minorenni e della Polizia cantonale. «Durata svariati mesi, l’articolata indagine condotta dalla Polizia cantonale ha permesso di ricostruire numerosi altri episodi analoghi registrati in precedenza nel distretto, facendo luce in particolare su ruoli e responsabilità nell’evento di maggior gravità, vale a dire l’esplosione di un ordigno artigianale nell’area delle scuole di Bellinzona». Secondo nostre informazioni si tratta di almeno una decina di casi, non così gravi come quello alle scuole. Il terzetto aveva, insomma, il «vizietto» di far esplodere petardi.

«Verso la 1.30 ho sentito un boato fortissimo che mi ha fatto sobbalzare dal letto. Mi sono spaventata perché sembrava che qualcosa fosse esploso in casa. Poi ho pensato che fosse una bravata di carnevale», ci raccontò una donna che abita vicino all’istituto scolastico cittadino. Sì, all’inizio un po’ tutti avevano creduto che ci potesse essere di mezzo qualche mattacchione che stava festeggiando l’ultima notte di Rabadan. L’ipotesi che si trattasse di professionisti, infatti, era stata scartata quasi subito, benché le prime voci raccolte sul posto dai cronisti non escludevano che potesse essere una prova della cosiddetta «banda dei bancomat» che ha ripetutamente colpito in Ticino negli ultimi anni. Gli inquirenti, però, avevano già intuito tutto. La deflagrazione provocò un buco di 15-20 centimetri, rompendo le finestre nel raggio di circa 20 metri. Ingenti i danni, pari ad alcune decine di migliaia di franchi.

Il bis allo stand di tiro

Uno dei tre giovani (il 21.enne) è coinvolto pure nella seconda esplosione, quella del 13 marzo, sempre alle prime ore della notte, stavolta allo stand di tiro ai Saleggi, al confine fra Bellinzona e Giubiasco. Era stato fermato qualche giorno dopo, unitamente ad un coetaneo che, come accertato dalle indagini, ha però avuto un ruolo marginale nei fatti.

