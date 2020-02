Un minicratere sul piazzale ed una trentina di finestre infrante. È quanto resta della violentissima esplosione che questa notte ha seriamente danneggiato la facciata est, quella che dà verso la ferrovia, delle scuole elementari sud a Bellinzona. Un’esplosione che sarebbe stata provocata da un ordigno dello stesso tipo di quelli utilizzati dalle bande specializzate nei colpi ai bancomat. È molto verosimile che una di queste bande, oppure anche un solo componente, abbia voluto testare l’efficacia dell’ordigno per poi impiegarne uno dello stesso tipo e potenziale per far saltare in ari un apparecchio automatico per la distribuzione delle banconote. Ciò approfittando dell’oscurità, della baraonda del carnevale e anche del fatto che il piazzale sul quale ha fatto esplodere l’ordigno è non facilmente visibile da via Lugano e da via Ospedale che corrono accanto all’edificio scolastico. Nel comunicato diramato poco fa, la polizia precisa che dai primi accertamenti si è potuto stabilire che la deflagrazione è stata causata da un ordigno artigianale fatto esplodere sul piazzale adibito a campo da basket. La deflagrazione ha provocato un buco di 15-20 centimetri e, come detto, mandato in frantumi le finestre nel raggio di circa 20 metri.